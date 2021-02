Стали известны подробности нового короткометражного мультфильма Disney

https://ria.ru/20210216/korotkomerazhka-1597673441.html

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. СМИ узнали подробности о новой короткометражке студии Disney под названием "Us again" ("Снова мы"), которую будут показывать вместе с анимационным фильмом "Райя и последний дракон", сообщает Collider. По информации издания, его премьера состоится в кинотеатрах 4 марта (в один день с фильмом "Райя и последний дракон"). Однако те, у кого не получится посетить кинозал, смогут посмотреть "Us again" на канале Disney+. Но на платформу его добавят не раньше июня. Пожилые муж и жена живут в большом городе. Одной волшебной ночью супруги решают вспомнить молодость и возродить былую страсть с помощью зажигательного танца. В "Us again" не будет диалогов, только музыка в стиле фанк и соул, которая создаст атмосферу 1960-х годов. Режиссер проекта — Зак Пэрриш, принимавший участие в создании "Города героев" (2014). Вместе с ним над мультфильмом работали композитор Пинар Топрак, написавшая музыку к блоакбастеру "Капитан Марвел", и всемирно известные хореографы Кеоне и Мари Мадрид (Keone and Mari). Короткометражный мультфильм станет первым за последние пять лет для студии Disney. Последний "Inner workings" ("Путь к сердцу") был представлен перед показом "Моаны" в 2016-м году.

