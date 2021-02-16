https://ria.ru/20210216/korotkomerazhka-1597673441.html
Стали известны подробности нового короткометражного мультфильма Disney
Стали известны подробности нового короткометражного мультфильма Disney
СМИ узнали подробности о новой короткометражке студии Disney под названием "Us again" ("Снова мы"), которую будут показывать вместе с анимационным фильмом "Райя РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T15:54
2021-02-16T15:54
2021-02-16T15:54
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the walt disney company
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. СМИ узнали подробности о новой короткометражке студии Disney под названием "Us again" ("Снова мы"), которую будут показывать вместе с анимационным фильмом "Райя и последний дракон", сообщает Collider. По информации издания, его премьера состоится в кинотеатрах 4 марта (в один день с фильмом "Райя и последний дракон"). Однако те, у кого не получится посетить кинозал, смогут посмотреть "Us again" на канале Disney+. Но на платформу его добавят не раньше июня. Пожилые муж и жена живут в большом городе. Одной волшебной ночью супруги решают вспомнить молодость и возродить былую страсть с помощью зажигательного танца. В "Us again" не будет диалогов, только музыка в стиле фанк и соул, которая создаст атмосферу 1960-х годов. Режиссер проекта — Зак Пэрриш, принимавший участие в создании "Города героев" (2014). Вместе с ним над мультфильмом работали композитор Пинар Топрак, написавшая музыку к блоакбастеру "Капитан Марвел", и всемирно известные хореографы Кеоне и Мари Мадрид (Keone and Mari). Короткометражный мультфильм станет первым за последние пять лет для студии Disney. Последний "Inner workings" ("Путь к сердцу") был представлен перед показом "Моаны" в 2016-м году.
https://ria.ru/20210128/pinokkio-1594850633.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, the walt disney company
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости
. СМИ узнали подробности о новой короткометражке студии Disney под названием "Us again" ("Снова мы"), которую будут показывать вместе с анимационным фильмом "Райя и последний дракон", сообщает
Collider.
По информации издания, его премьера состоится в кинотеатрах 4 марта (в один день с фильмом "Райя и последний дракон"). Однако те, у кого не получится посетить кинозал, смогут посмотреть "Us again" на канале Disney+. Но на платформу его добавят не раньше июня.
Пожилые муж и жена живут в большом городе. Одной волшебной ночью супруги решают вспомнить молодость и возродить былую страсть с помощью зажигательного танца.
В "Us again" не будет диалогов, только музыка в стиле фанк и соул, которая создаст атмосферу 1960-х годов.
Режиссер проекта — Зак Пэрриш, принимавший участие в создании "Города героев" (2014). Вместе с ним над мультфильмом работали композитор Пинар Топрак, написавшая музыку к блоакбастеру "Капитан Марвел", и всемирно известные хореографы Кеоне и Мари Мадрид (Keone and Mari).
Короткометражный мультфильм станет первым за последние пять лет для студии Disney. Последний "Inner workings" ("Путь к сердцу") был представлен перед показом "Моаны" в 2016-м году.