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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210216/koronavirus-1597649765.html
В Москве за сутки госпитализировали 760 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 760 человек с COVID-19
Более 760 человек госпитализированы в Москве с коронавирусом за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T11:11
2021-02-16T11:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
москва
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Более 760 человек госпитализированы в Москве с коронавирусом за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.Как сообщили ранее в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ, за минувшие сутки в столице выздоровели ещё 2062 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 873 898.
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коронавирус в россии, россия, москва

В Москве за сутки госпитализировали 760 человек с COVID-19

11:11 16.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики помещают пациента в аппарат компьютерной томографии в городской клинической больнице №40 в Москве
Медики помещают пациента в аппарат компьютерной томографии в городской клинической больнице №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Более 760 человек госпитализированы в Москве с коронавирусом за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
Как сообщили ранее в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ, за минувшие сутки в столице выздоровели ещё 2062 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 873 898.
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
"В Москве выявлено 1409 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 762 человека," - говорится в сообщении.
 
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