https://ria.ru/20210216/koronavirus-1597649765.html

В Москве за сутки госпитализировали 760 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 760 человек с COVID-19

Более 760 человек госпитализированы в Москве с коронавирусом за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T11:11

2021-02-16T11:11

2021-02-16T11:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596573157_0:65:3072:1793_1920x0_80_0_0_3539dfc42e321fee6f31036c40eb9ab7.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Более 760 человек госпитализированы в Москве с коронавирусом за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.Как сообщили ранее в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ, за минувшие сутки в столице выздоровели ещё 2062 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 873 898.

https://ria.ru/20210216/koronavirus-1597649199.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, москва