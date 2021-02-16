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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший темп - в Туве (0,01%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T11:07
2021-02-16T11:07
2021-02-16T11:07
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
республика алтай
республика тыва
общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший темп - в Туве (0,01%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва - 0,01%, 3. Республика Алтай - 0,03%", - говорится в сообщении.
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