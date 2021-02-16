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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210216/koronavirus-1597649199.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший темп - в Туве (0,01%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T11:07
2021-02-16T11:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
республика алтай
республика тыва
общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший темп - в Туве (0,01%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва - 0,01%, 3. Республика Алтай - 0,03%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика алтай, республика тыва, общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

11:07 16.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший темп - в Туве (0,01%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва - 0,01%, 3. Республика Алтай - 0,03%", - говорится в сообщении.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРеспублика АлтайРеспублика ТываОбщество
 
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