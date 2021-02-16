https://ria.ru/20210216/konflikt-1597620885.html

В Якутии проводят проверку после того, как ученик ударил учительницу

В Якутии проводят проверку после того, как ученик ударил учительницу

Прокуратура в Якутии начала проверку из-за конфликта между учительницей и десятиклассником, после которого педагог попала в больницу с подозрением на перелом... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T06:22

2021-02-16T06:22

2021-02-16T06:22

республика саха (якутия)

происшествия

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ЯКУТСК, 16 фев – РИА Новости. Прокуратура в Якутии начала проверку из-за конфликта между учительницей и десятиклассником, после которого педагог попала в больницу с подозрением на перелом носа, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Ранее в МВД сообщали, что инцидент между учащимся и 30-летней учительницей произошел в Урасалахской средней школе. Десятиклассник ударил учительницу в лицо, в результате педагог обратилась в больницу с подозрением на перелом носа.

https://ria.ru/20210215/buryatiya-1597486239.html

республика саха (якутия)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), происшествия