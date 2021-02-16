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В Якутии проводят проверку после того, как ученик ударил учительницу
В Якутии проводят проверку после того, как ученик ударил учительницу
Прокуратура в Якутии начала проверку из-за конфликта между учительницей и десятиклассником, после которого педагог попала в больницу с подозрением на перелом... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T06:22
2021-02-16T06:22
республика саха (якутия)
происшествия
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ЯКУТСК, 16 фев – РИА Новости. Прокуратура в Якутии начала проверку из-за конфликта между учительницей и десятиклассником, после которого педагог попала в больницу с подозрением на перелом носа, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Ранее в МВД сообщали, что инцидент между учащимся и 30-летней учительницей произошел в Урасалахской средней школе. Десятиклассник ударил учительницу в лицо, в результате педагог обратилась в больницу с подозрением на перелом носа.
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республика саха (якутия), происшествия

В Якутии проводят проверку после того, как ученик ударил учительницу

06:22 16.02.2021
 
© Depositphotos / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Depositphotos / Lev Dolgachov
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ЯКУТСК, 16 фев – РИА Новости. Прокуратура в Якутии начала проверку из-за конфликта между учительницей и десятиклассником, после которого педагог попала в больницу с подозрением на перелом носа, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее в МВД сообщали, что инцидент между учащимся и 30-летней учительницей произошел в Урасалахской средней школе. Десятиклассник ударил учительницу в лицо, в результате педагог обратилась в больницу с подозрением на перелом носа.
"По поручению прокуратуры республики прокуратура Абыйского района проводит проверку по факту произошедшего в МБОУ "Урасалахская средняя общеобразовательная школа" конфликта между учащимся и учителем. В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц по соблюдению требований федерального законодательства об образовании, а также профилактики правонарушений несовершеннолетних", - рассказали в пресс-службе.
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