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Коммунальщики Москвы подметут дороги из-за выпавшего снега
Коммунальщики Москвы подметут дороги из-за выпавшего снега
Коммунальщики Москвы подметут проезжую часть и тротуары с противогололедной обработкой из-за выпавшего во вторник снега, сообщает комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T20:19
2021-02-16T20:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
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москва
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Коммунальщики Москвы подметут проезжую часть и тротуары с противогололедной обработкой из-за выпавшего во вторник снега, сообщает комплекс городского хозяйства."В столице вновь идет снег. По прогнозам синоптиков, прирост свежевыпавшего снега составит до двух сантиметров. По мере выпадения осадков городские службы проведут сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - говорится в сообщении Telegram-канале комплекса.Отмечается, что о старте прохождения колонн снегоуборочной техники будет сообщаться дополнительно.
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городское хозяйство москвы, москва

Коммунальщики Москвы подметут дороги из-за выпавшего снега

20:19 16.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Коммунальщики Москвы подметут проезжую часть и тротуары с противогололедной обработкой из-за выпавшего во вторник снега, сообщает комплекс городского хозяйства.
"В столице вновь идет снег. По прогнозам синоптиков, прирост свежевыпавшего снега составит до двух сантиметров. По мере выпадения осадков городские службы проведут сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - говорится в сообщении Telegram-канале комплекса.
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Отмечается, что о старте прохождения колонн снегоуборочной техники будет сообщаться дополнительно.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМосква
 
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