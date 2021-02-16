https://ria.ru/20210216/kommunalschiki-1597754791.html

Коммунальщики Москвы подметут дороги из-за выпавшего снега

Коммунальщики Москвы подметут дороги из-за выпавшего снега

Коммунальщики Москвы подметут проезжую часть и тротуары с противогололедной обработкой из-за выпавшего во вторник снега, сообщает комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T20:19

2021-02-16T20:19

2021-02-16T20:19

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городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Коммунальщики Москвы подметут проезжую часть и тротуары с противогололедной обработкой из-за выпавшего во вторник снега, сообщает комплекс городского хозяйства."В столице вновь идет снег. По прогнозам синоптиков, прирост свежевыпавшего снега составит до двух сантиметров. По мере выпадения осадков городские службы проведут сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - говорится в сообщении Telegram-канале комплекса.Отмечается, что о старте прохождения колонн снегоуборочной техники будет сообщаться дополнительно.

https://ria.ru/20210216/probki-1597746124.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва