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В Кремле прокомментировали доклад французских спецслужб о кибератаках
В Кремле прокомментировали доклад французских спецслужб о кибератаках
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя доклад французских спецслужб про кибератаки и обвинения по ним в адрес РФ, заявил, что Россия не имела РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T13:47
2021-02-16T13:55
россия
дмитрий песков
франция
в мире
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя доклад французских спецслужб про кибератаки и обвинения по ним в адрес РФ, заявил, что Россия не имела и не имеет какого-либо отношения к этим проявлениям.Ранее Национальное агентство по безопасности информационных систем (ANSSI) Франции сообщило о кибератаках на ряд французских компаний, которые совершались в период с 2017 по 2020 год. Агентство в этом докладе сделало вывод о том, что "эта кампания во многом похожа на предыдущие кампании, основанные на принципах работы Sandworm". Группировку Sandworm ряд западных стран связывают с Россией. Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически выдвигают на Западе. Россия неоднократно опровергала обвинения подобного рода."Безусловно, Россия не имела, не имеет и не может иметь никакой причастности к каким-либо проявлениям киберпреступности. И здесь в этом контексте хотелось бы еще раз напомнить, что именно Россия постоянно говорит о необходимости международного сотрудничества в рамках противодействия киберопасности", - заявил Песков журналистам.Он также отметил, что обвинения в докладе звучали не в адрес России, а в адрес группы хакеров, "которая, как говорят, может иметь отношение к России"."И если можно воспринимать информацию о том, что обвинили некую группу хакеров, это еще можно констатировать, но дальше, "которая, как говорят может иметь отношение к России", то вот здесь уже, конечно, формулировка, чуть-чуть абсурдна, и, наверное, здесь нельзя говорить о том, что в чем-то обвинили Россию", - добавил Песков.
https://ria.ru/20201220/kiberataka-1590077283.html
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россия, дмитрий песков, франция, в мире

В Кремле прокомментировали доклад французских спецслужб о кибератаках

13:47 16.02.2021 (обновлено: 13:55 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя доклад французских спецслужб про кибератаки и обвинения по ним в адрес РФ, заявил, что Россия не имела и не имеет какого-либо отношения к этим проявлениям.
Ранее Национальное агентство по безопасности информационных систем (ANSSI) Франции сообщило о кибератаках на ряд французских компаний, которые совершались в период с 2017 по 2020 год. Агентство в этом докладе сделало вывод о том, что "эта кампания во многом похожа на предыдущие кампании, основанные на принципах работы Sandworm". Группировку Sandworm ряд западных стран связывают с Россией. Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически выдвигают на Западе. Россия неоднократно опровергала обвинения подобного рода.
"Безусловно, Россия не имела, не имеет и не может иметь никакой причастности к каким-либо проявлениям киберпреступности. И здесь в этом контексте хотелось бы еще раз напомнить, что именно Россия постоянно говорит о необходимости международного сотрудничества в рамках противодействия киберопасности", - заявил Песков журналистам.
Он также отметил, что обвинения в докладе звучали не в адрес России, а в адрес группы хакеров, "которая, как говорят, может иметь отношение к России".
"И если можно воспринимать информацию о том, что обвинили некую группу хакеров, это еще можно констатировать, но дальше, "которая, как говорят может иметь отношение к России", то вот здесь уже, конечно, формулировка, чуть-чуть абсурдна, и, наверное, здесь нельзя говорить о том, что в чем-то обвинили Россию", - добавил Песков.
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