https://ria.ru/20210216/karshering-1597731359.html
МСП Банк и КМСП поддержали первый в России "каршеринг беспилотников"
МСП Банк и КМСП поддержали первый в России "каршеринг беспилотников"
МСП Банк и Корпорация МСП оказали финансовую поддержку компании "Птеро", реализующей проект создания в России первого беспилотного воздушного "каршеринга",... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T17:53
2021-02-16T17:53
2021-02-16T17:53
корпорация мсп
мсп банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. МСП Банк и Корпорация МСП оказали финансовую поддержку компании "Птеро", реализующей проект создания в России первого беспилотного воздушного "каршеринга", сообщает пресс-служба банка.МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил столичному ООО "Птеро" кредит на сумму 50 миллионов рублей по ставке 7% годовых в рамках поддержки приоритетных отраслей (в частности, высокотехнологичных МСП) по Программе субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредит обеспечен гарантией Корпорации МСП на всю сумму. Полученные средства направлены компанией на создание сети сервисно-логистических центров в регионах.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, проекты субъектов МСП в сфере высокотехнологичного производства находятся в фокусе внимания Корпорации МСП.По данным пресс-службы, проект, реализуемый производителем и эксплуатантом беспилотников "Птеро", позволит заказчикам с помощью мобильного приложения вызвать беспилотник для доставки срочных посылок и отслеживать выполнение заказов. Беспилотные авиационные системы (БАС) компании характеризуются дальностью полета более 1200 километров, устойчивой работой в сложных погодных условиях и управлением через спутниковый канал. Эти характеристики позволяют покрыть всю территорию РФ зоной обслуживания БАС с помощью 20 стационарных сервисно-логистических центров. В декабре 2020 года проект был одобрен межведомственной рабочей группой по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию, уточняется в сообщении.БАС "Птеро" уже активно используются для мониторинга трубопроводов и ЛЭП, а также для съемки и воздушного лазерного сканирования крупных земельных участков и объектов. В ближайшей перспективе – экстренная доставка грузов массой до 10 килограммов, сельхозработы, анализ недр магнетометрами, помощь экстренным службам и иные применения.В кредитной линейке МСП Банка представлены кредиты для стартапов и компаний-"газелей". Таким компаниям предоставляется финансирование на оборотные и инвестиционные цели на сумму от 1 миллиона до 2 миллиардов рублей по ставке от 7% годовых на срок до 7 лет. При кредитовании стартапов есть опция беззалогового кредитования при наличии гарантии Корпорации МСП для кредитов до 50 миллионов рублей. В 2020 году МСП Банк начал предоставлять кредиты под залог прав на объекты интеллектуальной собственности, что важно для высокотехнологичных компаний при недостаточности залоговой базы, напоминают в пресс-службе.
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корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. МСП Банк
и Корпорация МСП
оказали финансовую поддержку компании "Птеро", реализующей проект создания в России
первого беспилотного воздушного "каршеринга", сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил столичному ООО "Птеро" кредит на сумму 50 миллионов рублей по ставке 7% годовых в рамках поддержки приоритетных отраслей (в частности, высокотехнологичных МСП) по Программе субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредит обеспечен гарантией Корпорации МСП на всю сумму. Полученные средства направлены компанией на создание сети сервисно-логистических центров в регионах.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, проекты субъектов МСП в сфере высокотехнологичного производства находятся в фокусе внимания Корпорации МСП.
"На сегодняшний день при помощи мер корпорации по обеспечению доступа к финансовой поддержке инновационные, высокотехнологичные предприятия получили средства в кредитных организациях на сумму свыше 24 миллиардов рублей. Различные виды мер поддержки позволяют субъектам МПС реализовать как значимые узкоспециализированные проекты, так и амбициозные, прорывные. Важно отметить, что МСП способны решать стратегические задачи и быть смелыми первопроходцами, открывая, создавая новые экономические ландшафты", - сказал Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
По данным пресс-службы, проект, реализуемый производителем и эксплуатантом беспилотников "Птеро", позволит заказчикам с помощью мобильного приложения вызвать беспилотник для доставки срочных посылок и отслеживать выполнение заказов. Беспилотные авиационные системы (БАС) компании характеризуются дальностью полета более 1200 километров, устойчивой работой в сложных погодных условиях и управлением через спутниковый канал. Эти характеристики позволяют покрыть всю территорию РФ зоной обслуживания БАС с помощью 20 стационарных сервисно-логистических центров. В декабре 2020 года проект был одобрен межведомственной рабочей группой по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию, уточняется в сообщении.
БАС "Птеро" уже активно используются для мониторинга трубопроводов и ЛЭП, а также для съемки и воздушного лазерного сканирования крупных земельных участков и объектов. В ближайшей перспективе – экстренная доставка грузов массой до 10 килограммов, сельхозработы, анализ недр магнетометрами, помощь экстренным службам и иные применения.
В кредитной линейке МСП Банка представлены кредиты для стартапов и компаний-"газелей". Таким компаниям предоставляется финансирование на оборотные и инвестиционные цели на сумму от 1 миллиона до 2 миллиардов рублей по ставке от 7% годовых на срок до 7 лет. При кредитовании стартапов есть опция беззалогового кредитования при наличии гарантии Корпорации МСП для кредитов до 50 миллионов рублей. В 2020 году МСП Банк начал предоставлять кредиты под залог прав на объекты интеллектуальной собственности, что важно для высокотехнологичных компаний при недостаточности залоговой базы, напоминают в пресс-службе.