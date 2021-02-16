ГП утвердила обвинение по делу об аварии в пермском мини-отеле "Карамель"
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкВход в мини-отель "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Генпрокуратура России утвердила обвинение в отношении инспектора МЧС и сотрудников сетевой и управляющих компаний по делу о гибели пяти постояльцев пермского мини-отеля "Карамель", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении инспектора отделения надзорной деятельности по Индустриальному району Перми ГУ МЧС России по Пермскому краю, а также двух должностных лиц эксплуатационной службы ООО "Пермская сетевая компания" и пермской управляющей компании "Профи-Дом", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений: причинение смерти по неосторожности, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, халатность.
Уголовное дело будет направлено в Индустриальный районный суд Перми для рассмотрения по существу.
В Следственном комитете уточнили, что речь идёт о замначальника службы эксплуатации группы эксплуатации № 2 ОСП "Пермская" ООО "Пермская сетевая компания" Сергее Агеевом, бывшем главном инженере ООО "Управляющая компания "Профи-Дом" Вячеславе Хилькове и инспекторе отделения надзорной деятельности города Перми по Индустриальному району первого отдела надзорной деятельности по Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю Разифе Исмакаеве.
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Суд над индивидуальным предпринимателем Сергеем Щербаковым, организовавшим пермский отель "Карамель", начался в сентябре 2020 года. Мужчина находится в СИЗО с конца января.
По версии СК РФ, в 2013-2014 годах Щербаков сделал перепланировку подвального помещения многоэтажного жилого дома в Перми, где незаконно разместил мини-отель. Ночью 20 января 2020 года в результате прорыва трубы теплоснабжения помещение гостиницы затопило горячей водой, погибли пять человек, в том числе один ребенок, еще трое постояльцев получили ожоги, повлекшие тяжкий вред здоровью. Следователи считают, что это произошло из-за бездействия Агеева, Хилькова и Исмакеева.