https://ria.ru/20210216/karamel-1597731203.html

ГП утвердила обвинение по делу об аварии в пермском мини-отеле "Карамель"

ГП утвердила обвинение по делу об аварии в пермском мини-отеле "Карамель"

Генпрокуратура России утвердила обвинение в отношении инспектора МЧС и сотрудников сетевой и управляющих компаний по делу о гибели пяти постояльцев пермского... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T17:52

2021-02-16T17:52

2021-02-16T17:52

россия

чп с прорывом трубы в пермском отеле

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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происшествия

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Генпрокуратура России утвердила обвинение в отношении инспектора МЧС и сотрудников сетевой и управляющих компаний по делу о гибели пяти постояльцев пермского мини-отеля "Карамель", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Отмечается, что в зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений: причинение смерти по неосторожности, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, халатность.Уголовное дело будет направлено в Индустриальный районный суд Перми для рассмотрения по существу.В Следственном комитете уточнили, что речь идёт о замначальника службы эксплуатации группы эксплуатации № 2 ОСП "Пермская" ООО "Пермская сетевая компания" Сергее Агеевом, бывшем главном инженере ООО "Управляющая компания "Профи-Дом" Вячеславе Хилькове и инспекторе отделения надзорной деятельности города Перми по Индустриальному району первого отдела надзорной деятельности по Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю Разифе Исмакаеве.Суд над индивидуальным предпринимателем Сергеем Щербаковым, организовавшим пермский отель "Карамель", начался в сентябре 2020 года. Мужчина находится в СИЗО с конца января.По версии СК РФ, в 2013-2014 годах Щербаков сделал перепланировку подвального помещения многоэтажного жилого дома в Перми, где незаконно разместил мини-отель. Ночью 20 января 2020 года в результате прорыва трубы теплоснабжения помещение гостиницы затопило горячей водой, погибли пять человек, в том числе один ребенок, еще трое постояльцев получили ожоги, повлекшие тяжкий вред здоровью. Следователи считают, что это произошло из-за бездействия Агеева, Хилькова и Исмакеева.

https://realty.ria.ru/20200929/karamel-1577927477.html

https://realty.ria.ru/20200121/1563658304.html

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россия, чп с прорывом трубы в пермском отеле, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермь, пермский край, происшествия