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В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса
В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса
Полицейские в Приморье обнаружили у жителя Дальнегорска 50-литровую бочку с раствором масла каннабиса, общая масса изъятых наркотиков составила почти 25... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T02:37
2021-02-16T02:37
умвд рф
дальнегорск
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Полицейские в Приморье обнаружили у жителя Дальнегорска 50-литровую бочку с раствором масла каннабиса, общая масса изъятых наркотиков составила почти 25 килограммов, сообщает краевое УМВД РФ.Также в ходе осмотра частного дома мужчины полицейские нашли тарелку с маслянистым веществом бурого цвета со специфическим запахом и бинт со следами буро-зеленого цвета.Экспертиза установила, что жидкость в бочке – это раствор масла каннабиса. В тарелке были части маньчжурской конопли. Общая масса изъятых запрещенных веществ составила почти 25 килограммов.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере". Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.Установлено, что подозреваемый ранее уже был судим по аналогичной статье.
https://ria.ru/20200214/1564802207.html
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умвд рф, дальнегорск, происшествия

В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса

02:37 16.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Полицейские в Приморье обнаружили у жителя Дальнегорска 50-литровую бочку с раствором масла каннабиса, общая масса изъятых наркотиков составила почти 25 килограммов, сообщает краевое УМВД РФ.
"В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли у местного жителя 50-литровую бочку с веществом бурого цвета со специфическим запахом", - говорится в сообщении.
Также в ходе осмотра частного дома мужчины полицейские нашли тарелку с маслянистым веществом бурого цвета со специфическим запахом и бинт со следами буро-зеленого цвета.
Экспертиза установила, что жидкость в бочке – это раствор масла каннабиса. В тарелке были части маньчжурской конопли. Общая масса изъятых запрещенных веществ составила почти 25 килограммов.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере". Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.
Установлено, что подозреваемый ранее уже был судим по аналогичной статье.
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