https://ria.ru/20210216/kannabis-1597617368.html

В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса

В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса

Полицейские в Приморье обнаружили у жителя Дальнегорска 50-литровую бочку с раствором масла каннабиса, общая масса изъятых наркотиков составила почти 25... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T02:37

2021-02-16T02:37

2021-02-16T02:37

умвд рф

дальнегорск

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Полицейские в Приморье обнаружили у жителя Дальнегорска 50-литровую бочку с раствором масла каннабиса, общая масса изъятых наркотиков составила почти 25 килограммов, сообщает краевое УМВД РФ.Также в ходе осмотра частного дома мужчины полицейские нашли тарелку с маслянистым веществом бурого цвета со специфическим запахом и бинт со следами буро-зеленого цвета.Экспертиза установила, что жидкость в бочке – это раствор масла каннабиса. В тарелке были части маньчжурской конопли. Общая масса изъятых запрещенных веществ составила почти 25 килограммов.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере". Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.Установлено, что подозреваемый ранее уже был судим по аналогичной статье.

https://ria.ru/20200214/1564802207.html

дальнегорск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умвд рф, дальнегорск, происшествия