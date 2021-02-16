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Эксперт оценил опасность излучения от вышки связи рядом с домом
Эксперт оценил опасность излучения от вышки связи рядом с домом
Означает ли строительство вышки сотовой связи рядом с домом, что пора переезжать? Опасны ли подобные "излучатели", объяснил в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T02:08
2021-02-16T02:08
мобильная связь
технологии
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Означает ли строительство вышки сотовой связи рядом с домом, что пора переезжать? Опасны ли подобные "излучатели", объяснил в интервью радио Sputnik шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.Разговоры о том, что излучения от конструкций, обеспечивающих мобильную связь и интернет, могут стать причиной каких-то заболеваний у жителей близлежащих домов, Леонтий Букштейн считает беспочвенными. Он отметил, что государство строго контролирует процесс возведения вышек связи и требует заранее определять возможный уровень излучения вокруг них. По его словам, работающая вышка безопасна даже для человека, который стоит прямо под ней, а тем более для тех, кто живет с ней по соседству. Так что граждане могут спать спокойно и ходить по улицам безо всяких опасений, уверен Леонтий Букштейн."Источники сигналов достаточно высоко над землей, а еще они не настолько мощные, чтобы у человека под этой башней "закипел мозг". Это байки досужих людей", – заверил эксперт.Работающая на кухне микроволновая печь дает большее излучение, чем стоящая в отдалении вышка связи, полагает Леонтий Букштейн.Массовое распространение стандарта связи следующего поколения (G5) также не будет нести никаких опасностей, отметил шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" в интервью радио Sputnik.
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мобильная связь, технологии

Эксперт оценил опасность излучения от вышки связи рядом с домом

02:08 16.02.2021
 
© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в фотобанкВышка сотовой связи
Вышка сотовой связи - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Означает ли строительство вышки сотовой связи рядом с домом, что пора переезжать? Опасны ли подобные "излучатели", объяснил в интервью радио Sputnik шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.
Разговоры о том, что излучения от конструкций, обеспечивающих мобильную связь и интернет, могут стать причиной каких-то заболеваний у жителей близлежащих домов, Леонтий Букштейн считает беспочвенными. Он отметил, что государство строго контролирует процесс возведения вышек связи и требует заранее определять возможный уровень излучения вокруг них.
"Эти измерения представляются в надзорные органы. Там указано, насколько далеко и насколько сильно распространяется излучение. Не нужно думать, что просто захотели и поставили вышку, в связи это невозможно. Каждый шаг надо согласовывать, и не с одной структурой. Отрасль связи, как и оборонка, жестко контролируется государством, поэтому никакой самодеятельности быть не может", – сказал эксперт.
По его словам, работающая вышка безопасна даже для человека, который стоит прямо под ней, а тем более для тех, кто живет с ней по соседству. Так что граждане могут спать спокойно и ходить по улицам безо всяких опасений, уверен Леонтий Букштейн.
"Источники сигналов достаточно высоко над землей, а еще они не настолько мощные, чтобы у человека под этой башней "закипел мозг". Это байки досужих людей", – заверил эксперт.
Работающая на кухне микроволновая печь дает большее излучение, чем стоящая в отдалении вышка связи, полагает Леонтий Букштейн.
Массовое распространение стандарта связи следующего поколения (G5) также не будет нести никаких опасностей, отметил шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" в интервью радио Sputnik.
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мобильная связьТехнологии
 
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