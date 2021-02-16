https://ria.ru/20210216/izluchenie-1597616493.html
Эксперт оценил опасность излучения от вышки связи рядом с домом
Эксперт оценил опасность излучения от вышки связи рядом с домом
Означает ли строительство вышки сотовой связи рядом с домом, что пора переезжать? Опасны ли подобные "излучатели", объяснил в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T02:08
2021-02-16T02:08
2021-02-16T02:08
мобильная связь
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588377713_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_ce5645a664bb649b0be5e32590fa83f8.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Означает ли строительство вышки сотовой связи рядом с домом, что пора переезжать? Опасны ли подобные "излучатели", объяснил в интервью радио Sputnik шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.Разговоры о том, что излучения от конструкций, обеспечивающих мобильную связь и интернет, могут стать причиной каких-то заболеваний у жителей близлежащих домов, Леонтий Букштейн считает беспочвенными. Он отметил, что государство строго контролирует процесс возведения вышек связи и требует заранее определять возможный уровень излучения вокруг них. По его словам, работающая вышка безопасна даже для человека, который стоит прямо под ней, а тем более для тех, кто живет с ней по соседству. Так что граждане могут спать спокойно и ходить по улицам безо всяких опасений, уверен Леонтий Букштейн."Источники сигналов достаточно высоко над землей, а еще они не настолько мощные, чтобы у человека под этой башней "закипел мозг". Это байки досужих людей", – заверил эксперт.Работающая на кухне микроволновая печь дает большее излучение, чем стоящая в отдалении вышка связи, полагает Леонтий Букштейн.Массовое распространение стандарта связи следующего поколения (G5) также не будет нести никаких опасностей, отметил шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20200630/1573674400.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588377713_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a4d2293fae2e47138ee98e8f932d9acf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мобильная связь, технологии
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Означает ли строительство вышки сотовой связи рядом с домом, что пора переезжать? Опасны ли подобные "излучатели", объяснил в интервью радио Sputnik
шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.
Разговоры о том, что излучения от конструкций, обеспечивающих мобильную связь
и интернет, могут стать причиной каких-то заболеваний у жителей близлежащих домов, Леонтий Букштейн считает беспочвенными. Он отметил, что государство строго контролирует процесс возведения вышек связи и требует заранее определять возможный уровень излучения вокруг них.
"Эти измерения представляются в надзорные органы. Там указано, насколько далеко и насколько сильно распространяется излучение. Не нужно думать, что просто захотели и поставили вышку, в связи это невозможно. Каждый шаг надо согласовывать, и не с одной структурой. Отрасль связи, как и оборонка, жестко контролируется государством, поэтому никакой самодеятельности быть не может", – сказал эксперт.
По его словам, работающая вышка безопасна даже для человека, который стоит прямо под ней, а тем более для тех, кто живет с ней по соседству. Так что граждане могут спать спокойно и ходить по улицам безо всяких опасений, уверен Леонтий Букштейн.
"Источники сигналов достаточно высоко над землей, а еще они не настолько мощные, чтобы у человека под этой башней "закипел мозг". Это байки досужих людей", – заверил эксперт.
Работающая на кухне микроволновая печь дает большее излучение, чем стоящая в отдалении вышка связи, полагает Леонтий Букштейн.
Массовое распространение стандарта связи следующего поколения (G5) также не будет нести никаких опасностей, отметил шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" в интервью радио Sputnik.