https://ria.ru/20210216/gossluzhaschie-1597692694.html

Госдума одобрила снятие ограничений по возрасту для некоторых госслужащих

Госдума одобрила снятие ограничений по возрасту для некоторых госслужащих

Госдума приняла в первом чтении законопроект, снимающий ограничения по возрасту для госслужащих, которых назначает на должности президент. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T14:43

2021-02-16T14:43

2021-02-16T15:41

россия

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, снимающий ограничения по возрасту для госслужащих, которых назначает на должности президент.Поправки к закону "О государственной гражданской службе" в январе внес в нижнюю палату Владимир Путин.Сейчас госслужащие могут занимать свои должности, пока им не исполнится 65 лет, но в некоторых случаях этот срок продлевают до 70 лет. Однако, как отмечается в пояснительной записке, иногда возникает необходимость продлить срок службы наиболее опытных и высококвалифицированных руководителей и после достижения ими 70 лет.В соответствии с законопроектом, это возрастное ограничение не будет распространяться на гражданских служащих, которых назначает на должности глава государства.

https://ria.ru/20201221/optimizatsiya-1590167847.html

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2021

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россия, госдума рф, владимир путин, политика