https://ria.ru/20210216/gospodderzhka-1597746348.html

Тамбовский губернатор пообещал представителям студотрядов господдержку

Тамбовский губернатор пообещал представителям студотрядов господдержку

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин накануне отмечаемого 17 февраля Дня российских студенческих отрядов обсудил с представителями движения... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T19:06

2021-02-16T19:06

2021-02-16T19:06

тамбовская область

александр никитин

тамбовская областная дума

тамбовская область

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ТАМБОВ, 16 фев — РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин накануне отмечаемого 17 февраля Дня российских студенческих отрядов обсудил с представителями движения РСО в регионе вопросы проведения патриотических акций и господдержки движения, а также трудоустройства и развития личностных качеств студентов, сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, на встрече была затронута тема принятия закона о государственной поддержке студотрядов. Глава региона отметил, что такой закон будет разработан совместно с бойцами движения и внесён на рассмотрение в Тамбовскую областную думу. Губернатор подчеркнул, что студотряды - не просто движение, это определённая философия, укрепляющая связь поколений. "Движение студенческих отрядов на Тамбовщине развивается и крепнет. Доказательство тому – множество проектов, в которых вы участвуете. Благодаря студотрядам решается вопрос занятости молодёжи, формирования личности, жизненного и профессионального опыта", - сказал он.В ответ на просьбу участников встречи Никитин также поручил проработать вопрос о трудоустройстве тамбовских студентов именно в своем регионе.

https://ria.ru/20210129/nauka-1595181139.html

тамбовская область

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александр никитин, тамбовская областная дума, тамбовская область