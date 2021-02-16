Тамбовский губернатор пообещал представителям студотрядов господдержку
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиГлава администрации Тамбовской области Александр Никитин
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
ТАМБОВ, 16 фев — РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин накануне отмечаемого 17 февраля Дня российских студенческих отрядов обсудил с представителями движения РСО в регионе вопросы проведения патриотических акций и господдержки движения, а также трудоустройства и развития личностных качеств студентов, сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Бойцы РСО рассказали губернатору о патриотической акции "Снежный десант", в рамках которой ребята отправляются зимой в отдаленные уголки Тамбовщины и помогают ветеранам, труженикам тыла, пенсионерам, проводят субботники на памятных местах, классные часы в школах, устраивают концерты и развлекательные мероприятия для сельских жителей", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, на встрече была затронута тема принятия закона о государственной поддержке студотрядов. Глава региона отметил, что такой закон будет разработан совместно с бойцами движения и внесён на рассмотрение в Тамбовскую областную думу.
"На развитие движения теперь планируется ежегодно выделять средства в рамках государственной программы Тамбовской области "Развитие институтов гражданского общества", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Губернатор подчеркнул, что студотряды - не просто движение, это определённая философия, укрепляющая связь поколений. "Движение студенческих отрядов на Тамбовщине развивается и крепнет. Доказательство тому – множество проектов, в которых вы участвуете. Благодаря студотрядам решается вопрос занятости молодёжи, формирования личности, жизненного и профессионального опыта", - сказал он.
В ответ на просьбу участников встречи Никитин также поручил проработать вопрос о трудоустройстве тамбовских студентов именно в своем регионе.