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В Архангельске на теплотрассе выросла гигантская глыба льда высотой с дом

В Архангельске на теплотрассе выросла гигантская глыба льда высотой с дом

Спасатели ликвидируют огромную глыбу льда, образовавшуюся в Северном территориальном округе на участке трубопровода, с использованием оборудования для... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T16:06

2021-02-16T16:06

2021-02-16T16:06

александр уваров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

архангельская область

архангельск

общество

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МУРМАНСК, 16 фев – РИА Новости. Спасатели ликвидируют огромную глыбу льда, образовавшуюся в Северном территориальном округе на участке трубопровода, с использованием оборудования для разрезания льда струей температурно-активированной воды, сообщила пресс-служба правительства региона."Ледяная глыба начала образовываться еще в декабре прошлого года из-за свища на трубопроводе. Для устранения льда задействована специализированная техника, оснащенная оборудованием для разрезания льда струей температурно-активированной воды – это совместная разработка агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области и Академии государственной противопожарной службы МЧС России", - говорится в сообщении.По словам руководителя агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александра Уварова, у архангельских спасателей уже есть опыт использования этой техники на противопаводковых мероприятиях, поэтому было принято решение применить эту технологию. Работы начались в понедельник."Это не быстрый процесс, потому что срезать нужно аккуратно, чтобы не обрушить всю глыбу льда", – пояснил Уваров. На борьбу с глыбой льда были брошены специалисты ПАО "ТГК-2", Архангельской областной службы спасения имени И.А. Поливаного, центра обеспечения мероприятий гражданской защиты, отряд государственной противопожарной службы №20. После уборки льда специалистам теплоснабжающей организации и муниципального образования предстоит устранить протечку на наружных сетях.На фотографиях, опубликованных на сайтах местных властей, видно, что глыба льда выросла до размеров двухэтажного дома.

архангельская область

архангельск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр уваров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область, архангельск, общество