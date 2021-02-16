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В Архангельске на теплотрассе выросла гигантская глыба льда высотой с дом
В Архангельске на теплотрассе выросла гигантская глыба льда высотой с дом
Спасатели ликвидируют огромную глыбу льда, образовавшуюся в Северном территориальном округе на участке трубопровода, с использованием оборудования для... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T16:06
2021-02-16T16:06
александр уваров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
архангельская область
архангельск
общество
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МУРМАНСК, 16 фев – РИА Новости. Спасатели ликвидируют огромную глыбу льда, образовавшуюся в Северном территориальном округе на участке трубопровода, с использованием оборудования для разрезания льда струей температурно-активированной воды, сообщила пресс-служба правительства региона."Ледяная глыба начала образовываться еще в декабре прошлого года из-за свища на трубопроводе. Для устранения льда задействована специализированная техника, оснащенная оборудованием для разрезания льда струей температурно-активированной воды – это совместная разработка агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области и Академии государственной противопожарной службы МЧС России", - говорится в сообщении.По словам руководителя агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александра Уварова, у архангельских спасателей уже есть опыт использования этой техники на противопаводковых мероприятиях, поэтому было принято решение применить эту технологию. Работы начались в понедельник."Это не быстрый процесс, потому что срезать нужно аккуратно, чтобы не обрушить всю глыбу льда", – пояснил Уваров. На борьбу с глыбой льда были брошены специалисты ПАО "ТГК-2", Архангельской областной службы спасения имени И.А. Поливаного, центра обеспечения мероприятий гражданской защиты, отряд государственной противопожарной службы №20. После уборки льда специалистам теплоснабжающей организации и муниципального образования предстоит устранить протечку на наружных сетях.На фотографиях, опубликованных на сайтах местных властей, видно, что глыба льда выросла до размеров двухэтажного дома.
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александр уваров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область, архангельск, общество

В Архангельске на теплотрассе выросла гигантская глыба льда высотой с дом

16:06 16.02.2021
 
© Фото : Открытый Архангельск/ВКонтактеГлыба льда на теплотрассе в Архангельске
Глыба льда на теплотрассе в Архангельске - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Фото : Открытый Архангельск/ВКонтакте
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МУРМАНСК, 16 фев – РИА Новости. Спасатели ликвидируют огромную глыбу льда, образовавшуюся в Северном территориальном округе на участке трубопровода, с использованием оборудования для разрезания льда струей температурно-активированной воды, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Ледяная глыба начала образовываться еще в декабре прошлого года из-за свища на трубопроводе. Для устранения льда задействована специализированная техника, оснащенная оборудованием для разрезания льда струей температурно-активированной воды – это совместная разработка агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области и Академии государственной противопожарной службы МЧС России", - говорится в сообщении.
По словам руководителя агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александра Уварова, у архангельских спасателей уже есть опыт использования этой техники на противопаводковых мероприятиях, поэтому было принято решение применить эту технологию. Работы начались в понедельник.
"Это не быстрый процесс, потому что срезать нужно аккуратно, чтобы не обрушить всю глыбу льда", – пояснил Уваров. На борьбу с глыбой льда были брошены специалисты ПАО "ТГК-2", Архангельской областной службы спасения имени И.А. Поливаного, центра обеспечения мероприятий гражданской защиты, отряд государственной противопожарной службы №20. После уборки льда специалистам теплоснабжающей организации и муниципального образования предстоит устранить протечку на наружных сетях.
На фотографиях, опубликованных на сайтах местных властей, видно, что глыба льда выросла до размеров двухэтажного дома.
 
Александр УваровМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Архангельская областьАрхангельскОбщество
 
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