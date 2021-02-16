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В Архангельске на теплотрассе выросла гигантская глыба льда высотой с дом
В Архангельске на теплотрассе выросла гигантская глыба льда высотой с дом
Спасатели ликвидируют огромную глыбу льда, образовавшуюся в Северном территориальном округе на участке трубопровода, с использованием оборудования для... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T16:06
2021-02-16T16:06
2021-02-16T16:06
александр уваров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
архангельская область
архангельск
общество
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МУРМАНСК, 16 фев – РИА Новости. Спасатели ликвидируют огромную глыбу льда, образовавшуюся в Северном территориальном округе на участке трубопровода, с использованием оборудования для разрезания льда струей температурно-активированной воды, сообщила пресс-служба правительства региона."Ледяная глыба начала образовываться еще в декабре прошлого года из-за свища на трубопроводе. Для устранения льда задействована специализированная техника, оснащенная оборудованием для разрезания льда струей температурно-активированной воды – это совместная разработка агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области и Академии государственной противопожарной службы МЧС России", - говорится в сообщении.По словам руководителя агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александра Уварова, у архангельских спасателей уже есть опыт использования этой техники на противопаводковых мероприятиях, поэтому было принято решение применить эту технологию. Работы начались в понедельник."Это не быстрый процесс, потому что срезать нужно аккуратно, чтобы не обрушить всю глыбу льда", – пояснил Уваров. На борьбу с глыбой льда были брошены специалисты ПАО "ТГК-2", Архангельской областной службы спасения имени И.А. Поливаного, центра обеспечения мероприятий гражданской защиты, отряд государственной противопожарной службы №20. После уборки льда специалистам теплоснабжающей организации и муниципального образования предстоит устранить протечку на наружных сетях.На фотографиях, опубликованных на сайтах местных властей, видно, что глыба льда выросла до размеров двухэтажного дома.
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр уваров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область, архангельск, общество
МУРМАНСК, 16 фев – РИА Новости. Спасатели ликвидируют огромную глыбу льда, образовавшуюся в Северном территориальном округе на участке трубопровода, с использованием оборудования для разрезания льда струей температурно-активированной воды, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Ледяная глыба начала образовываться еще в декабре прошлого года из-за свища на трубопроводе. Для устранения льда задействована специализированная техника, оснащенная оборудованием для разрезания льда струей температурно-активированной воды – это совместная разработка агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области
и Академии государственной противопожарной службы МЧС
России", - говорится в сообщении.
По словам руководителя агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александра Уварова
, у архангельских спасателей уже есть опыт использования этой техники на противопаводковых мероприятиях, поэтому было принято решение применить эту технологию. Работы начались в понедельник.
"Это не быстрый процесс, потому что срезать нужно аккуратно, чтобы не обрушить всю глыбу льда", – пояснил Уваров. На борьбу с глыбой льда были брошены специалисты ПАО "ТГК-2", Архангельской областной службы спасения имени И.А. Поливаного, центра обеспечения мероприятий гражданской защиты, отряд государственной противопожарной службы №20. После уборки льда специалистам теплоснабжающей организации и муниципального образования предстоит устранить протечку на наружных сетях.
На фотографиях, опубликованных на сайтах местных властей, видно, что глыба льда выросла до размеров двухэтажного дома.