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Роспотребнадзор может получить доступ к расшифровкам генома коронавируса

Роспотребнадзор может получить доступ к расшифровкам генома коронавируса

Расшифровка генома возбудителя коронавируса, сделанная любой организацией, будет передаваться в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в течение суток доступным... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T15:53

2021-02-16T15:53

2021-02-16T16:34

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Расшифровка генома возбудителя коронавируса, сделанная любой организацией, будет передаваться в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в течение суток доступным способом, соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Уточняется, что документ будет определять порядок предоставления в РФ данных расшифровки генома возбудителя новой коронавирусной инфекции, которая осуществляется организациями, независимо от их организационно-правовых форм."Организации в течение суток передают в федеральное бюджетное учреждение науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по электронным каналам связи, или иным доступным способом (по согласованию) данные о результатах расшифровки генома возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в проекте документа.Затем ЦНИИ эпидемиологии обобщит полученные сведения и направит информацию в Роспотребнадзор, который на основании этих данных будет принимать решение о проведении профилактических мероприятий.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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