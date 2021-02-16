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Роспотребнадзор может получить доступ к расшифровкам генома коронавируса
Роспотребнадзор может получить доступ к расшифровкам генома коронавируса
Расшифровка генома возбудителя коронавируса, сделанная любой организацией, будет передаваться в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в течение суток доступным... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T15:53
2021-02-16T16:34
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здоровье - общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Расшифровка генома возбудителя коронавируса, сделанная любой организацией, будет передаваться в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в течение суток доступным способом, соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Уточняется, что документ будет определять порядок предоставления в РФ данных расшифровки генома возбудителя новой коронавирусной инфекции, которая осуществляется организациями, независимо от их организационно-правовых форм."Организации в течение суток передают в федеральное бюджетное учреждение науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по электронным каналам связи, или иным доступным способом (по согласованию) данные о результатах расшифровки генома возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в проекте документа.Затем ЦНИИ эпидемиологии обобщит полученные сведения и направит информацию в Роспотребнадзор, который на основании этих данных будет принимать решение о проведении профилактических мероприятий.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор может получить доступ к расшифровкам генома коронавируса

15:53 16.02.2021 (обновлено: 16:34 16.02.2021)
 
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Depositphotos / ralwel
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Расшифровка генома возбудителя коронавируса, сделанная любой организацией, будет передаваться в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в течение суток доступным способом, соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Уточняется, что документ будет определять порядок предоставления в РФ данных расшифровки генома возбудителя новой коронавирусной инфекции, которая осуществляется организациями, независимо от их организационно-правовых форм.
"Организации в течение суток передают в федеральное бюджетное учреждение науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по электронным каналам связи, или иным доступным способом (по согласованию) данные о результатах расшифровки генома возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в проекте документа.
Затем ЦНИИ эпидемиологии обобщит полученные сведения и направит информацию в Роспотребнадзор, который на основании этих данных будет принимать решение о проведении профилактических мероприятий.
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