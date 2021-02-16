https://ria.ru/20210216/genom-1597706496.html
Роспотребнадзор может получить доступ к расшифровкам генома коронавируса
Роспотребнадзор может получить доступ к расшифровкам генома коронавируса
Расшифровка генома возбудителя коронавируса, сделанная любой организацией, будет передаваться в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в течение суток доступным... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T15:53
2021-02-16T15:53
2021-02-16T16:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_daf7c79236132463bb408f543b25b081.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Расшифровка генома возбудителя коронавируса, сделанная любой организацией, будет передаваться в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в течение суток доступным способом, соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Уточняется, что документ будет определять порядок предоставления в РФ данных расшифровки генома возбудителя новой коронавирусной инфекции, которая осуществляется организациями, независимо от их организационно-правовых форм."Организации в течение суток передают в федеральное бюджетное учреждение науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по электронным каналам связи, или иным доступным способом (по согласованию) данные о результатах расшифровки генома возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в проекте документа.Затем ЦНИИ эпидемиологии обобщит полученные сведения и направит информацию в Роспотребнадзор, который на основании этих данных будет принимать решение о проведении профилактических мероприятий.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_f6d9a50d9bcbcd781f2b0780333928ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество