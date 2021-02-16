https://ria.ru/20210216/galustyan-1597650616.html
Михаил Галустян рассказал, как переживает угасание своей популярности
Михаил Галустян рассказал, как переживает угасание своей популярности
Шоумен Михаил Галустян в беседе с Кареном Адамяном — ведущим YouTube-канала "Макарена" рассказал, как переживает угасание своей популярности. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T14:20
2021-02-16T14:20
2021-02-16T14:20
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Шоумен Михаил Галустян в беседе с Кареном Адамяном — ведущим YouTube-канала "Макарена" рассказал, как переживает угасание своей популярности. Адамян напомнил, что в начале 2000-х Галустян был одним из самых заметных и известных участников телеигры КВН, а после полюбила вся страна за образы, созданные в сатирической программе "Наша Russia" на ТНТ. "Сейчас сказать, что Миша Галустян разрывает, наверное, нельзя. Потому что как будто и "Миша портит все" (комедийный сериал на СТС с участием шоумена. — Прим. ред.) — не такой масштабный проект, как "Наша Russia" или КВН, — отметил ведущий. — Ты, как человек, который познал это все, скучаешь, хочешь ли делать что-то такое и переживаешь, что этого нет?" Он добавил, что в шоубизе в принципе нет артистов, которые на протяжении почти 20 лет могут постоянно выдавать "топовый материал". По мнению юмориста, это "нереально". Галустян не считает, что "сошел с трассы" и сохраняет оптимистический настрой. По его словам, поддерживать популярность на протяжении последних лет ему позволяют "точечные выстрелы". Например, озвучание главного героя в мультфильмах "Кунг-фу панда" или участие в юбилее выпуске КВН.
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стиль жизни, новости культуры, знаменитости, звезды, квн, михаил галустян, шоу-бизнес
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости
. Шоумен Михаил Галустян в беседе с Кареном Адамяном — ведущим YouTube-канала "Макарена" рассказал
, как переживает угасание своей популярности.
Адамян напомнил, что в начале 2000-х Галустян был одним из самых заметных и известных участников телеигры КВН, а после полюбила вся страна за образы, созданные в сатирической программе "Наша Russia" на ТНТ.
"Сейчас сказать, что Миша Галустян разрывает, наверное, нельзя. Потому что как будто и "Миша портит все" (комедийный сериал на СТС с участием шоумена. — Прим. ред.) — не такой масштабный проект, как "Наша Russia" или КВН, — отметил ведущий. — Ты, как человек, который познал это все, скучаешь, хочешь ли делать что-то такое и переживаешь, что этого нет?"
"Я думаю, надо сказать спасибо самому себе за то, что я в принципе что-то делаю, — прокомментировал Галустян.
Он добавил, что в шоубизе в принципе нет артистов, которые на протяжении почти 20 лет могут постоянно выдавать "топовый материал". По мнению юмориста, это "нереально".
"Карьера и творческий путь — это всегда разноплановое движение. Не бывает только вверх, — уверен Михаил Галустян. — В какой-то момент я был на таком пути, что сел и подумал: "А что я буду всю жизнь людей веселить? Нет, наверное, надо попробовать что-то еще". И ушел совсем в другую сторону".
Галустян не считает, что "сошел с трассы" и сохраняет оптимистический настрой. По его словам, поддерживать популярность на протяжении последних лет ему позволяют "точечные выстрелы". Например, озвучание главного героя в мультфильмах "Кунг-фу панда" или участие в юбилее выпуске КВН.