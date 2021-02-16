https://ria.ru/20210216/galustyan-1597650616.html

Михаил Галустян рассказал, как переживает угасание своей популярности

Михаил Галустян рассказал, как переживает угасание своей популярности

Шоумен Михаил Галустян в беседе с Кареном Адамяном — ведущим YouTube-канала "Макарена" рассказал, как переживает угасание своей популярности. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T14:20

2021-02-16T14:20

2021-02-16T14:20

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Шоумен Михаил Галустян в беседе с Кареном Адамяном — ведущим YouTube-канала "Макарена" рассказал, как переживает угасание своей популярности. Адамян напомнил, что в начале 2000-х Галустян был одним из самых заметных и известных участников телеигры КВН, а после полюбила вся страна за образы, созданные в сатирической программе "Наша Russia" на ТНТ. "Сейчас сказать, что Миша Галустян разрывает, наверное, нельзя. Потому что как будто и "Миша портит все" (комедийный сериал на СТС с участием шоумена. — Прим. ред.) — не такой масштабный проект, как "Наша Russia" или КВН, — отметил ведущий. — Ты, как человек, который познал это все, скучаешь, хочешь ли делать что-то такое и переживаешь, что этого нет?" Он добавил, что в шоубизе в принципе нет артистов, которые на протяжении почти 20 лет могут постоянно выдавать "топовый материал". По мнению юмориста, это "нереально". Галустян не считает, что "сошел с трассы" и сохраняет оптимистический настрой. По его словам, поддерживать популярность на протяжении последних лет ему позволяют "точечные выстрелы". Например, озвучание главного героя в мультфильмах "Кунг-фу панда" или участие в юбилее выпуске КВН.

https://ria.ru/20210215/martirosyan-1597493073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, новости культуры, знаменитости, звезды, квн, михаил галустян, шоу-бизнес