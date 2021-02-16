Москва примет VII Всероссийский форум PR-директоров
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на башни московского Кремля и небоскребы делового центра "Москва-сити"
МОСКВА, 16 фев — Компания Auditorium. Хорошие новости, ковид отступает – значит живой встрече быть! За время пандемии поменялось многое, люди стали по-другому воспринимать информацию из источников, изменилась и коммуникация. Открытым остается вопрос: как будут восстанавливаться коммуникации после формирования новых привычек потребителей? Об этом вы узнаете 3 марта на VII Всероссийском Форуме PR-директоров "PR FORCE 2021. Стресс как прогресс. Как управлять коммуникациями в условиях неопределенности?".
💡Ключевые вопросы форума:
📌 Как изменились коммуникации во время пандемии?
📌 Как скорректировать информационную политику компании?
📌 Как использовать изменения из-за covid-19 во благо компании?
📌 Как перестроился медиарынок?
Многие компании уже пережили на себе удар от первой волны, и поняли, что нужно делать. Эксперты расскажут, с каким контентом больше всего взаимодействуют аудитория, как удалось удержать на плаву компанию в условиях кризиса, как использовать тему ковида, сделав из нее инфоповод.
📝Среди подтвержденных спикеров:
👤Татьяна Науменко, Главный редактор, ADINDEX
👤Андрей Кирпичников, Советник Президента, НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
👤Дарья Горланова, Руководитель пресс-службы, COCA-COLA HBC РОССИЯ
👤Ника Комарова, Директор по корпоративным коммуникациям, GROUP IB
👤Анастасия Дюмулен, Директор Департамента информационной политики и коммуникаций, AZUR AIR
👤Ольга Прокопова, Руководитель проекта "Проверка информации", ТАСС
👤Елена Кожадей, Директор департамента коммуникаций и рекламы, РОСБАНК
👤Полина Упитис, PR директор, ЯНДЕКС.МАРКЕТ
👤Игорь Иванов, Руководитель по внешним коммуникациям, СТС МЕДИА
👤Антон Запольский, Руководитель управления по связям с общественностью, СОВКОМБАНК
👤Надежда Рукина, Директор по стратегическим коммуникациям, Т ПЛЮС
👤Андрей Кирпичников, Советник Президента, НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
👤Дарья Горланова, Руководитель пресс-службы, COCA-COLA HBC РОССИЯ
👤Ника Комарова, Директор по корпоративным коммуникациям, GROUP IB
👤Анастасия Дюмулен, Директор Департамента информационной политики и коммуникаций, AZUR AIR
👤Ольга Прокопова, Руководитель проекта "Проверка информации", ТАСС
👤Елена Кожадей, Директор департамента коммуникаций и рекламы, РОСБАНК
👤Полина Упитис, PR директор, ЯНДЕКС.МАРКЕТ
👤Игорь Иванов, Руководитель по внешним коммуникациям, СТС МЕДИА
👤Антон Запольский, Руководитель управления по связям с общественностью, СОВКОМБАНК
👤Надежда Рукина, Директор по стратегическим коммуникациям, Т ПЛЮС
👤Ольга Очеретина, Руководитель дирекции по связям с общественностью, ПОЧТА БАНК
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