https://ria.ru/20210216/forum-1597681760.html

Москва примет VII Всероссийский форум PR-директоров

Москва примет VII Всероссийский форум PR-директоров

Хорошие новости, ковид отступает – значит живой встрече быть! За время пандемии поменялось многое, люди стали по-другому воспринимать информацию из источников,... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T14:00

2021-02-16T14:00

2021-02-16T14:00

пресс-релизы

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МОСКВА, 16 фев — Компания Auditorium. Хорошие новости, ковид отступает – значит живой встрече быть! За время пандемии поменялось многое, люди стали по-другому воспринимать информацию из источников, изменилась и коммуникация. Открытым остается вопрос: как будут восстанавливаться коммуникации после формирования новых привычек потребителей? Об этом вы узнаете 3 марта на VII Всероссийском Форуме PR-директоров "PR FORCE 2021. Стресс как прогресс. Как управлять коммуникациями в условиях неопределенности?".💡Ключевые вопросы форума:📌 Как изменились коммуникации во время пандемии?📌 Как скорректировать информационную политику компании?📌 Как использовать изменения из-за covid-19 во благо компании?📌 Как перестроился медиарынок?Многие компании уже пережили на себе удар от первой волны, и поняли, что нужно делать. Эксперты расскажут, с каким контентом больше всего взаимодействуют аудитория, как удалось удержать на плаву компанию в условиях кризиса, как использовать тему ковида, сделав из нее инфоповод.📝Среди подтвержденных спикеров:👤Татьяна Науменко, Главный редактор, ADINDEX👤Андрей Кирпичников, Советник Президента, НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ👤Дарья Горланова, Руководитель пресс-службы, COCA-COLA HBC РОССИЯ👤Ника Комарова, Директор по корпоративным коммуникациям, GROUP IB👤Анастасия Дюмулен, Директор Департамента информационной политики и коммуникаций, AZUR AIR👤Ольга Прокопова, Руководитель проекта "Проверка информации", ТАСС👤Елена Кожадей, Директор департамента коммуникаций и рекламы, РОСБАНК👤Полина Упитис, PR директор, ЯНДЕКС.МАРКЕТ👤Игорь Иванов, Руководитель по внешним коммуникациям, СТС МЕДИА👤Антон Запольский, Руководитель управления по связям с общественностью, СОВКОМБАНК👤Надежда Рукина, Директор по стратегическим коммуникациям, Т ПЛЮС👤Ольга Очеретина, Руководитель дирекции по связям с общественностью, ПОЧТА БАНК И другиеНаучись в условиях стресса делать прогресс!Подробнее — на сайте.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы