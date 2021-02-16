МСП Банк профинансировал поставку на Камчатку системы онкодиагностики

"Поддержка малого и среднего предпринимательства на Дальнем Востоке – один из приоритетов для МСП Банка, в том числе особое внимание мы будем уделять развитию сферы здравоохранения. Это важно для повышения качества жизни в регионе. По плану, до конца 2021 года субъектам МСП в Дальневосточном федеральном округе будет предоставлено более 11,5 миллиарда кредитных средств", - отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.