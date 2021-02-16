МСП Банк профинансировал поставку на Камчатку системы онкодиагностики
© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, профинансировал закупку в горбольницу №2 Петропавловска-Камчатского компьютерной системы для онкодиагностики, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк в рамках поддержки приоритетных ниш предоставил ООО "Атлант" кредит на сумму 39,4 миллиона рублей. Полученные средства были направлены на закупку для одной из старейших больниц Камчатки компьютерной системы для рентгеновской томографии тела.
"Поддержка малого и среднего предпринимательства на Дальнем Востоке – один из приоритетов для МСП Банка, в том числе особое внимание мы будем уделять развитию сферы здравоохранения. Это важно для повышения качества жизни в регионе. По плану, до конца 2021 года субъектам МСП в Дальневосточном федеральном округе будет предоставлено более 11,5 миллиарда кредитных средств", - отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Поставка медоборудования осуществлена компанией "Атлант" по госконтракту в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Как ожидается, новая система позволит повысить качество диагностики при лечении онкологических заболеваний для жителей полуострова.