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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210216/elektrichki-1597751278.html
Расписание электричек в Подмосковье и столице изменят в праздничные дни
Расписание электричек в Подмосковье и столице изменят в праздничные дни
Расписание движения электричек Московской области и столицы изменят в праздничные дни февраля и марта. Речь идет о МЖД и ЦППК, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T19:52
2021-02-16T19:52
новости подмосковья
центральная пригородная пассажирская компания
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Расписание движения электричек Московской области и столицы изменят в праздничные дни февраля и марта. Речь идет о МЖД и ЦППК, сообщил телеканал "360". Уточняется, что коррективы в расписание внесли для удобства пассажиров, которые собираются ехать куда-либо в перенесенный рабочий день и выходные. Информация об обновлениях будет доступна на железнодорожных станциях и в приложении для смартфонов "Расписание и билеты ЦППК".Так, 19 и 20 февраля поезда будут отправляться по расписанию пятницы, а 21, 22 февраля и 6 марта — по расписанию субботы. Помимо прочего воскресный режим назначен для электричек 23 февраля, 7 и 8 марта, а 24 февраля и 9 марта транспорт будет следовать по графику понедельника.Еще 22 и 23 февраля на участке МЦД-2 Курская — Дмитровская в расписании поездов уберут перерыв в дневное время.
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центральная пригородная пассажирская компания, московская область (подмосковье)

Расписание электричек в Подмосковье и столице изменят в праздничные дни

19:52 16.02.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевЭлектропоезд прибывает на станцию
Электропоезд прибывает на станцию - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Расписание движения электричек Московской области и столицы изменят в праздничные дни февраля и марта. Речь идет о МЖД и ЦППК, сообщил телеканал "360".
Уточняется, что коррективы в расписание внесли для удобства пассажиров, которые собираются ехать куда-либо в перенесенный рабочий день и выходные. Информация об обновлениях будет доступна на железнодорожных станциях и в приложении для смартфонов "Расписание и билеты ЦППК".
Так, 19 и 20 февраля поезда будут отправляться по расписанию пятницы, а 21, 22 февраля и 6 марта — по расписанию субботы. Помимо прочего воскресный режим назначен для электричек 23 февраля, 7 и 8 марта, а 24 февраля и 9 марта транспорт будет следовать по графику понедельника.
Еще 22 и 23 февраля на участке МЦД-2 Курская — Дмитровская в расписании поездов уберут перерыв в дневное время.
 
Новости ПодмосковьяЦентральная пригородная пассажирская компанияМосковская область (Подмосковье)
 
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