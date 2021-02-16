https://ria.ru/20210216/elektrichki-1597751278.html

Расписание электричек в Подмосковье и столице изменят в праздничные дни

Расписание электричек в Подмосковье и столице изменят в праздничные дни

Расписание движения электричек Московской области и столицы изменят в праздничные дни февраля и марта. Речь идет о МЖД и ЦППК, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T19:52

2021-02-16T19:52

2021-02-16T19:52

новости подмосковья

центральная пригородная пассажирская компания

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Расписание движения электричек Московской области и столицы изменят в праздничные дни февраля и марта. Речь идет о МЖД и ЦППК, сообщил телеканал "360". Уточняется, что коррективы в расписание внесли для удобства пассажиров, которые собираются ехать куда-либо в перенесенный рабочий день и выходные. Информация об обновлениях будет доступна на железнодорожных станциях и в приложении для смартфонов "Расписание и билеты ЦППК".Так, 19 и 20 февраля поезда будут отправляться по расписанию пятницы, а 21, 22 февраля и 6 марта — по расписанию субботы. Помимо прочего воскресный режим назначен для электричек 23 февраля, 7 и 8 марта, а 24 февраля и 9 марта транспорт будет следовать по графику понедельника.Еще 22 и 23 февраля на участке МЦД-2 Курская — Дмитровская в расписании поездов уберут перерыв в дневное время.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральная пригородная пассажирская компания, московская область (подмосковье)