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Навальный попросил еще одну почерковедческую экспертизу
Навальный попросил еще одну почерковедческую экспертизу
Алексей Навальный вновь попросил суд проверить подлинность подписей ветерана по делу о клевете, хотя ранее уже получал отказ, а повторно такие ходатайства не... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T11:32
2021-02-16T11:47
россия
алексей навальный
москва
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Алексей Навальный вновь попросил суд проверить подлинность подписей ветерана по делу о клевете, хотя ранее уже получал отказ, а повторно такие ходатайства не рассматривают, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы."Я по-прежнему требую проведения почерковедческой экспертизы. Они [документы из дела с подписью потерпевшего ветерана] явно небрежно подписаны разными людьми", - заявил Навальный, выступая в ходе прений.В ходе прошлого заседания Навальный и его защитники уже заявляли аналогичное ходатайство, суд уходил в совещательную комнату и вернулся с отказом. Таким образом, разрешать вопрос повторно судья уже не будет.Уголовное дело в отношении Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа 2020 года суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. Виновным он себя не признает. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html
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россия, алексей навальный, москва

Навальный попросил еще одну почерковедческую экспертизу

11:32 16.02.2021 (обновлено: 11:47 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Алексей Навальный вновь попросил суд проверить подлинность подписей ветерана по делу о клевете, хотя ранее уже получал отказ, а повторно такие ходатайства не рассматривают, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.
"Я по-прежнему требую проведения почерковедческой экспертизы. Они [документы из дела с подписью потерпевшего ветерана] явно небрежно подписаны разными людьми", - заявил Навальный, выступая в ходе прений.
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В ходе прошлого заседания Навальный и его защитники уже заявляли аналогичное ходатайство, суд уходил в совещательную комнату и вернулся с отказом. Таким образом, разрешать вопрос повторно судья уже не будет.
Уголовное дело в отношении Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа 2020 года суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. Виновным он себя не признает. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
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