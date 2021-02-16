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ВТБ: драйверами экономики будут строительство и товарно-сырьевой сегмент
ВТБ: драйверами экономики будут строительство и товарно-сырьевой сегмент
Жилищное строительство и и сегмент товарно-сырьевых продуктов станут основными драйверами российской экономики в 2021 году, считает старший вице-президент банка РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T13:52
2021-02-16T13:52
2021-02-16T13:52
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Жилищное строительство и и сегмент товарно-сырьевых продуктов станут основными драйверами российской экономики в 2021 году, считает старший вице-президент банка ВТБ, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей Дмитрий Снесарь."Жилье сейчас очень востребовано: люди ищут способы сохранить свои сбережения при снижении курса рубля, способствует активности покупателей и низкая ставка ЦБ, и субсидирование ипотечной ставки на жилье в новостройках. Мы отмечаем опережающий рост продаж на первичном рынке недвижимости у крупнейших застройщиков", - сказал Снесарь в интервью "Форбс".По его словам, эту тенденцию подтверждают и рекордные показатели по выдаче банками новых ипотечных кредитов. Так, ВТБ в минувшем году выдал 354 тысячи ипотечных кредитов на 935 миллиардов рублей - почти на 40% больше, чем в 2019 году.Снесарь также отметил положительный эффект развития стройотрасли на смежные сегменты экономики. "Здесь очень высокий мультипликатор занятости — одно рабочее место дает возможность создать или задействовать до 50 рабочих мест в компаниях из смежных отраслей: транспорт, металлургия, производство строительных материалов", - сказал он в интервью.Что касается товарно-сырьевых продуктов, вице-президент ВТБ выделил прежде всего серебро и золото, которые выросли в цене за 12 месяцев на 25-35%, тогда как другие драгметаллы — в среднем на 5%. Сложившуюся конъюнктуру крупнейшие золотодобывающие компании мира используют для развития производства — в ближайшие 3 года их капзатраты будут вдвое превышать средний уровень за счет инвестиций в новые месторождения, новые технологии переработки руд, геологоразведку, а также цифровизацию.
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втб, новости компаний - экономика
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Жилищное строительство и и сегмент товарно-сырьевых продуктов станут основными драйверами российской экономики в 2021 году, считает старший вице-президент банка ВТБ
, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей Дмитрий Снесарь.
"Жилье сейчас очень востребовано: люди ищут способы сохранить свои сбережения при снижении курса рубля, способствует активности покупателей и низкая ставка ЦБ
, и субсидирование ипотечной ставки на жилье в новостройках. Мы отмечаем опережающий рост продаж на первичном рынке недвижимости у крупнейших застройщиков", - сказал Снесарь в интервью "Форбс".
По его словам, эту тенденцию подтверждают и рекордные показатели по выдаче банками новых ипотечных кредитов. Так, ВТБ в минувшем году выдал 354 тысячи ипотечных кредитов на 935 миллиардов рублей - почти на 40% больше, чем в 2019 году.
Снесарь также отметил положительный эффект развития стройотрасли на смежные сегменты экономики. "Здесь очень высокий мультипликатор занятости — одно рабочее место дает возможность создать или задействовать до 50 рабочих мест в компаниях из смежных отраслей: транспорт, металлургия, производство строительных материалов", - сказал он в интервью.
Что касается товарно-сырьевых продуктов, вице-президент ВТБ выделил прежде всего серебро и золото, которые выросли в цене за 12 месяцев на 25-35%, тогда как другие драгметаллы — в среднем на 5%.
"Беспрецедентные объемы глобального монетарного стимулирования толкают цены вверх — мы видим высокий спрос на драгметаллы как инструменты для инвестирования. ВТБ, кстати, является одним из ведущих игроков на рынке драгоценных металлов с широким спектром продуктов как для юридических лиц, так и для физических лиц", - пояснил он.
Сложившуюся конъюнктуру крупнейшие золотодобывающие компании мира используют для развития производства — в ближайшие 3 года их капзатраты будут вдвое превышать средний уровень за счет инвестиций в новые месторождения, новые технологии переработки руд, геологоразведку, а также цифровизацию.
"Инвесторы активно скупают мелкие и средние активы в золотодобыче. Полагаю, что при определенных обстоятельствах высокие цены на золото и другие драгметаллы продержатся еще годы", - сказал Снесарь.