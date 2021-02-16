https://ria.ru/20210216/ekonomika-1597680387.html

ВТБ: драйверами экономики будут строительство и товарно-сырьевой сегмент

ВТБ: драйверами экономики будут строительство и товарно-сырьевой сегмент

Жилищное строительство и и сегмент товарно-сырьевых продуктов станут основными драйверами российской экономики в 2021 году, считает старший вице-президент банка РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T13:52

2021-02-16T13:52

2021-02-16T13:52

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Жилищное строительство и и сегмент товарно-сырьевых продуктов станут основными драйверами российской экономики в 2021 году, считает старший вице-президент банка ВТБ, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей Дмитрий Снесарь."Жилье сейчас очень востребовано: люди ищут способы сохранить свои сбережения при снижении курса рубля, способствует активности покупателей и низкая ставка ЦБ, и субсидирование ипотечной ставки на жилье в новостройках. Мы отмечаем опережающий рост продаж на первичном рынке недвижимости у крупнейших застройщиков", - сказал Снесарь в интервью "Форбс".По его словам, эту тенденцию подтверждают и рекордные показатели по выдаче банками новых ипотечных кредитов. Так, ВТБ в минувшем году выдал 354 тысячи ипотечных кредитов на 935 миллиардов рублей - почти на 40% больше, чем в 2019 году.Снесарь также отметил положительный эффект развития стройотрасли на смежные сегменты экономики. "Здесь очень высокий мультипликатор занятости — одно рабочее место дает возможность создать или задействовать до 50 рабочих мест в компаниях из смежных отраслей: транспорт, металлургия, производство строительных материалов", - сказал он в интервью.Что касается товарно-сырьевых продуктов, вице-президент ВТБ выделил прежде всего серебро и золото, которые выросли в цене за 12 месяцев на 25-35%, тогда как другие драгметаллы — в среднем на 5%. Сложившуюся конъюнктуру крупнейшие золотодобывающие компании мира используют для развития производства — в ближайшие 3 года их капзатраты будут вдвое превышать средний уровень за счет инвестиций в новые месторождения, новые технологии переработки руд, геологоразведку, а также цифровизацию.

https://ria.ru/20210211/vtb-1597101138.html

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