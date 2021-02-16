https://ria.ru/20210216/eisi-1597723942.html

Круглый стол ЭИСИ о доверии к губернаторам

Круглый стол ЭИСИ о доверии к губернаторам

18 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Губернаторы новой волны: от доверия - к результату".

2021-02-16T17:09

2021-02-16T17:09

2021-02-16T17:17

анонсы

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Задать вопросУчастники:- губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ;- губернатор Тюменской области Александр МООР;- губернатор Калужской области Владислав ШАПША;- губернатор Севастополя Михаил РАЗВОЖАЕВ;- директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор ПОТУРЕМСКИЙ.Модератор - директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА.4 февраля Президент России Владимир Путин утвердил новые критерии оценки эффективности губернаторов. Первым пунктом обозначено доверие к власти. Готова ли власть на местах быть открытой? Каким политикам больше доверяют? Можно ли посчитать доверие людей? Каковы точки роста?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы