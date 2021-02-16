Круглый стол ЭИСИ о доверии к губернаторам
17:09 16.02.2021 (обновлено: 17:17 16.02.2021)
18 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Губернаторы новой волны: от доверия - к результату".
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Участники:
- губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ;
- губернатор Тюменской области Александр МООР;
- губернатор Калужской области Владислав ШАПША;
- губернатор Севастополя Михаил РАЗВОЖАЕВ;
- директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор ПОТУРЕМСКИЙ.
Модератор - директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА.
4 февраля Президент России Владимир Путин утвердил новые критерии оценки эффективности губернаторов. Первым пунктом обозначено доверие к власти.
Готова ли власть на местах быть открытой? Каким политикам больше доверяют? Можно ли посчитать доверие людей? Каковы точки роста?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ;
- губернатор Тюменской области Александр МООР;
- губернатор Калужской области Владислав ШАПША;
- губернатор Севастополя Михаил РАЗВОЖАЕВ;
- директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор ПОТУРЕМСКИЙ.
Модератор - директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА.
4 февраля Президент России Владимир Путин утвердил новые критерии оценки эффективности губернаторов. Первым пунктом обозначено доверие к власти.
Готова ли власть на местах быть открытой? Каким политикам больше доверяют? Можно ли посчитать доверие людей? Каковы точки роста?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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