https://ria.ru/20210216/egipet-1597684618.html
Египет пока не готов вкладывать деньги в привлечение российских туристов
Египет пока не готов вкладывать деньги в привлечение российских туристов
Россия не вошла в список стран, в которых Египет будет рекламировать свой туристический потенциал в ближайшие три года, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T15:41
2021-02-16T15:41
2021-02-16T15:41
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новости - туризм
саудовская аравия
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россия не вошла в список стран, в которых Египет будет рекламировать свой туристический потенциал в ближайшие три года, сообщает АТОР. Как пишут египетские СМИ, управление по продвижению туризма страны утвердило основные положения трехгодичной pr-кампании за рубежом. В перечень основных для Египта рынков, определенных по результатам последних пяти лет, вошли Германия, Великобритания, Италия, Саудовская Аравия, Китай и Украина. Промо-кампания для них будет включать рекламу — электронную (через социальные сети) и на главных улицах крупных городов, а также публикации в популярных местных СМИ и другие мероприятия.По данным управления, Россия не вошла в список приоритетных рынков, так как регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром сочли недостаточным аргументом.В Египте пояснили, что для начала промо-акции необходимо возобновление массовых туристических поездок на курорты страны. Если это произойдет до запуска рекламной кампании или уже во время нее, то российский рынок будет включен в маркетинговый план "как можно скорее", пообещали в ведомстве.
https://ria.ru/20210204/egipet-1596024199.html
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куда можно лететь, куда поехать, россия, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, саудовская аравия, великобритания, москва, германия, китай, италия, египет, украина
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Россия не вошла в список стран, в которых Египет будет рекламировать свой туристический потенциал в ближайшие три года, сообщает
АТОР.
Как пишут египетские СМИ, управление по продвижению туризма страны утвердило основные положения трехгодичной pr-кампании за рубежом.
В перечень основных для Египта рынков, определенных по результатам последних пяти лет, вошли Германия, Великобритания, Италия, Саудовская Аравия, Китай и Украина. Промо-кампания для них будет включать рекламу — электронную (через социальные сети) и на главных улицах крупных городов, а также публикации в популярных местных СМИ и другие мероприятия.
По данным управления, Россия не вошла в список приоритетных рынков, так как регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром сочли недостаточным аргументом.
В Египте пояснили, что для начала промо-акции необходимо возобновление массовых туристических поездок на курорты страны. Если это произойдет до запуска рекламной кампании или уже во время нее, то российский рынок будет включен в маркетинговый план "как можно скорее", пообещали в ведомстве.