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В КБР завели дело после массовой драки
В КБР завели дело после массовой драки
Дознаватели возбудили уголовное дело по факту массовой драки в Нальчике, кадры с которой попали в социальные сети, сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T19:43
2021-02-16T19:43
россия
кабардино-балкарская республика (кбр)
нальчик
происшествия
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НАЛЬЧИК, 16 фев – РИА Новости. Дознаватели возбудили уголовное дело по факту массовой драки в Нальчике, кадры с которой попали в социальные сети, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии.Ранее в соцсетях получил распространение видеоролик массовой драки в Нальчике, на котором дерущихся мужчин пытаются остановить сотрудники полиции.Отмечается, что все участники драки были доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. По данным МВД, от подачи заявлений и прохождения судебно-медицинской экспертизы они отказались."Отделом дознания УМВД России по Нальчику по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" УК РФ", - уточняет пресс-служба. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210110/draka-1592452814.html
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россия, кабардино-балкарская республика (кбр), нальчик, происшествия

В КБР завели дело после массовой драки

19:43 16.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НАЛЬЧИК, 16 фев – РИА Новости. Дознаватели возбудили уголовное дело по факту массовой драки в Нальчике, кадры с которой попали в социальные сети, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии.
Ранее в соцсетях получил распространение видеоролик массовой драки в Нальчике, на котором дерущихся мужчин пытаются остановить сотрудники полиции.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января, 12:27
В Татарстане завели дело после массовой драки

"Около 0.30 мск 15 февраля в дежурную часть поступило сообщение, что на улице Ахохова в Нальчике в районе караоке-клуба происходит драка. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что между двумя жителями Урванского района Кабардино-Балкарии, 25 и 26 лет, и пятью жителями соседней республики в возрасте от 19 до 26 лет произошел конфликт на бытовой почве. Молодые люди находились в помещении кафе и выяснять отношения решили на улице", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все участники драки были доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. По данным МВД, от подачи заявлений и прохождения судебно-медицинской экспертизы они отказались.
"Отделом дознания УМВД России по Нальчику по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" УК РФ", - уточняет пресс-служба. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Полиция - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
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РоссияКабардино-Балкарская Республика (КБР)НальчикПроисшествия
 
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