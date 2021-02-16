В КБР завели дело после массовой драки
НАЛЬЧИК, 16 фев – РИА Новости. Дознаватели возбудили уголовное дело по факту массовой драки в Нальчике, кадры с которой попали в социальные сети, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии.
Ранее в соцсетях получил распространение видеоролик массовой драки в Нальчике, на котором дерущихся мужчин пытаются остановить сотрудники полиции.
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"Около 0.30 мск 15 февраля в дежурную часть поступило сообщение, что на улице Ахохова в Нальчике в районе караоке-клуба происходит драка. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что между двумя жителями Урванского района Кабардино-Балкарии, 25 и 26 лет, и пятью жителями соседней республики в возрасте от 19 до 26 лет произошел конфликт на бытовой почве. Молодые люди находились в помещении кафе и выяснять отношения решили на улице", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все участники драки были доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. По данным МВД, от подачи заявлений и прохождения судебно-медицинской экспертизы они отказались.
"Отделом дознания УМВД России по Нальчику по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" УК РФ", - уточняет пресс-служба. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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