https://ria.ru/20210216/draka-1597751347.html

В КБР завели дело после массовой драки

В КБР завели дело после массовой драки

Дознаватели возбудили уголовное дело по факту массовой драки в Нальчике, кадры с которой попали в социальные сети, сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T19:43

2021-02-16T19:43

2021-02-16T19:43

россия

кабардино-балкарская республика (кбр)

нальчик

происшествия

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НАЛЬЧИК, 16 фев – РИА Новости. Дознаватели возбудили уголовное дело по факту массовой драки в Нальчике, кадры с которой попали в социальные сети, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии.Ранее в соцсетях получил распространение видеоролик массовой драки в Нальчике, на котором дерущихся мужчин пытаются остановить сотрудники полиции.Отмечается, что все участники драки были доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. По данным МВД, от подачи заявлений и прохождения судебно-медицинской экспертизы они отказались."Отделом дознания УМВД России по Нальчику по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" УК РФ", - уточняет пресс-служба. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210110/draka-1592452814.html

https://ria.ru/20210119/strelba-1593712454.html

россия

нальчик

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2021

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россия, кабардино-балкарская республика (кбр), нальчик, происшествия