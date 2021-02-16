https://ria.ru/20210216/donbass-1597711229.html

В ДНР сообщили о попытках Киева собрать закрытые данные предприятий

В ДНР сообщили о попытках Киева собрать закрытые данные предприятий

Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала со стороны Киева попытки собрать служебную информацию предприятий ДНР, в том числе РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T16:16

2021-02-16T16:16

2021-02-16T16:16

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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала со стороны Киева попытки собрать служебную информацию предприятий ДНР, в том числе закрытую, сообщили в пресс-службе ведомства."В последнее время прокуратурой ДНР зафиксированы массовые запросы, требования и иные формы обращений для получения информации, направленные в адрес предприятий, организаций и учреждений ДНР якобы от имени прокуратуры и ее должностных лиц", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.По информации ведомства, на электронную почту органов власти, учреждений и организаций республики поступают запросы с требованием "предоставить служебную информацию и информацию с ограниченным доступом"."Предварительно установлено, что рассылка фальшивых электронных писем осуществляется с территории Украины, и организована представителями украинских специальных служб. Данные мероприятия имеют целью дискредитировать органы прокуратуры ДНР и их работников", - отметили в прокуратуре.В ведомстве подчеркнули, что правоохранительные органы республики не запрашивают информацию посредством электронных средств связи и подобные требования отправляют на бумажных носителях с указанием фамилии и номера телефона конкретного исполнителя."Запросы и другая информация от имени прокуратуры Донецкой народной республики и ее должностных лиц, поступившие в органы власти, учреждения и организации с электронных адресов, отличных от официальных, необходимо расценивать как провокации, и незамедлительно сообщать о них по телефону горячей линии генеральной прокуратуры", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210216/donbass-1597586597.html

https://ria.ru/20210130/donbass-1595322047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире