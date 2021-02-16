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Иностранные дипломаты не приехали на заседание по делу Навального
Иностранные дипломаты не приехали на заседание по делу Навального
Представители зарубежных дипмиссий не явились во вторник в Бабушкинский районный суд Москвы, где в это утро возобновилось рассмотрение дела Алексея Навального,... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T10:27
2021-02-16T10:49
россия
алексей навальный
владимир путин
москва
франция
происшествия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Представители зарубежных дипмиссий не явились во вторник в Бабушкинский районный суд Москвы, где в это утро возобновилось рассмотрение дела Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, но приехали иностранные СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Дипломаты сегодня не явились", - информировали в пресс-службе.Как передаёт корреспондент РИА Новости с места событий, к началу заседания у здания суда не было замечено ни одной иностранной дипломатической машины, никто из представителей зарубежных посольств также не пытался пройти на территорию суда.В суде РИА Новости сообщили, что на заседание приехали представители 11 иностранных СМИ.На прошлом заседании по этому делу присутствовали дипломаты из прибалтийских стран, на позапрошлом - Франции и Великобритании. Тогда МИД РФ отреагировали на их присутствие, заявив, что приветствуют стремление поддержать ветерана войны. В МИД РФ, комментируя действия западных посольств относительно несогласованных акций в России и присутствия дипломатов на суде по делу Навального, заявляли, что Москва будет работать по каждому подобному случаю.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Виновным себя Навальный не признает. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом России Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
https://ria.ru/20210216/navalnyy-1597638062.html
https://ria.ru/20210213/navalnyy-1597364838.html
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россия, алексей навальный, владимир путин, москва, франция, происшествия

Иностранные дипломаты не приехали на заседание по делу Навального

10:27 16.02.2021 (обновлено: 10:49 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Федеральной службы служебных приставов у здания Бабушкинского районного суда, где состоится заседание по делу Алексея Навального
Автомобиль Федеральной службы служебных приставов у здания Бабушкинского районного суда, где состоится заседание по делу Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Представители зарубежных дипмиссий не явились во вторник в Бабушкинский районный суд Москвы, где в это утро возобновилось рассмотрение дела Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, но приехали иностранные СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Дипломаты сегодня не явились", - информировали в пресс-службе.
Как передаёт корреспондент РИА Новости с места событий, к началу заседания у здания суда не было замечено ни одной иностранной дипломатической машины, никто из представителей зарубежных посольств также не пытался пройти на территорию суда.
В суде РИА Новости сообщили, что на заседание приехали представители 11 иностранных СМИ.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
10:17
Прокурор попросил выделить материалы об оскорблении Навальным судьи
На прошлом заседании по этому делу присутствовали дипломаты из прибалтийских стран, на позапрошлом - Франции и Великобритании. Тогда МИД РФ отреагировали на их присутствие, заявив, что приветствуют стремление поддержать ветерана войны. В МИД РФ, комментируя действия западных посольств относительно несогласованных акций в России и присутствия дипломатов на суде по делу Навального, заявляли, что Москва будет работать по каждому подобному случаю.
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Виновным себя Навальный не признает. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом России Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 20:02
Защита Навального обратилась в Комитет министров Совета Европы
 
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