Иностранные дипломаты не приехали на заседание по делу Навального
10:27 16.02.2021 (обновлено: 10:49 16.02.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Федеральной службы служебных приставов у здания Бабушкинского районного суда, где состоится заседание по делу Алексея Навального
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Представители зарубежных дипмиссий не явились во вторник в Бабушкинский районный суд Москвы, где в это утро возобновилось рассмотрение дела Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, но приехали иностранные СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Дипломаты сегодня не явились", - информировали в пресс-службе.
Как передаёт корреспондент РИА Новости с места событий, к началу заседания у здания суда не было замечено ни одной иностранной дипломатической машины, никто из представителей зарубежных посольств также не пытался пройти на территорию суда.
В суде РИА Новости сообщили, что на заседание приехали представители 11 иностранных СМИ.
На прошлом заседании по этому делу присутствовали дипломаты из прибалтийских стран, на позапрошлом - Франции и Великобритании. Тогда МИД РФ отреагировали на их присутствие, заявив, что приветствуют стремление поддержать ветерана войны. В МИД РФ, комментируя действия западных посольств относительно несогласованных акций в России и присутствия дипломатов на суде по делу Навального, заявляли, что Москва будет работать по каждому подобному случаю.
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Виновным себя Навальный не признает. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом России Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
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