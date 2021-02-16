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Онлайн-конференция ко Дню защитника Отечества
Онлайн-конференция ко Дню защитника Отечества
18 февраля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию ко Дню защитника Отечества, в ходе которой будет представлена новая книга Российского военно-исторического общества "Георгиевские чтения. Сборник трудов по военной истории Отечества".
2021-02-16T09:46
2021-02-16T09:46
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Задать вопросУчастники:- заместитель директора департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Константин ПАХАЛЮК;- главный редактор журнала "Историк" Владимир РУДАКОВ;- профессор Российского государственного гуманитарного университета Александр АСТАШОВ;- профессор Белградского университета (Сербия) Алексей ТИМОФЕЕВ;- главный специалист Российского государственного военно-исторического архива Олег ЧИСТЯКОВ.23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. История праздника восходит к периоду Русской революции 1917 года и Гражданской войны, при этом она напрямую связана с первыми боями Рабоче-крестьянской Красной Армии против войск кайзеровской Германии. Вокруг событий тех лет немало мифов, связанных в том числе с кардинальными изменениями в стране, отразившимися и на армейской жизни. До сих пор широко обсуждается проблема преемственности и разрывов в истории вооруженных сил Российской империи, Советского Союза и современной России. Представить военную историю Отечества как единый процесс, имеющий множество измерений и не сводимый исключительно к боевым действиям, позволяет новая книга РВИО, объединившая исследования 29 историков и хронологически охватывающая материалы от эпохи Средневековья до современности, а тематически посвященная широкому кругу вопросов: судьбам военачальников и их психологии, развитию стратегической мысли и методам подготовки офицеров, положению армии в эпоху революции, формированию героических мифов, политическим репрессиям в войсках и другим темам.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция ко Дню защитника Отечества

09:46 16.02.2021
 
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18 февраля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию ко Дню защитника Отечества, в ходе которой будет представлена новая книга Российского военно-исторического общества "Георгиевские чтения. Сборник трудов по военной истории Отечества".
Задать вопрос

Участники:
- заместитель директора департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Константин ПАХАЛЮК;
- главный редактор журнала "Историк" Владимир РУДАКОВ;
- профессор Российского государственного гуманитарного университета Александр АСТАШОВ;
- профессор Белградского университета (Сербия) Алексей ТИМОФЕЕВ;
- главный специалист Российского государственного военно-исторического архива Олег ЧИСТЯКОВ.

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. История праздника восходит к периоду Русской революции 1917 года и Гражданской войны, при этом она напрямую связана с первыми боями Рабоче-крестьянской Красной Армии против войск кайзеровской Германии. Вокруг событий тех лет немало мифов, связанных в том числе с кардинальными изменениями в стране, отразившимися и на армейской жизни.
До сих пор широко обсуждается проблема преемственности и разрывов в истории вооруженных сил Российской империи, Советского Союза и современной России. Представить военную историю Отечества как единый процесс, имеющий множество измерений и не сводимый исключительно к боевым действиям, позволяет новая книга РВИО, объединившая исследования 29 историков и хронологически охватывающая материалы от эпохи Средневековья до современности, а тематически посвященная широкому кругу вопросов: судьбам военачальников и их психологии, развитию стратегической мысли и методам подготовки офицеров, положению армии в эпоху революции, формированию героических мифов, политическим репрессиям в войсках и другим темам.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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