https://ria.ru/20210216/den-zaschitnika-otechestva-1597632245.html

Онлайн-конференция ко Дню защитника Отечества

Онлайн-конференция ко Дню защитника Отечества

18 февраля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию ко Дню защитника Отечества, в ходе которой будет представлена новая книга Российского военно-исторического общества "Георгиевские чтения. Сборник трудов по военной истории Отечества".

2021-02-16T09:46

2021-02-16T09:46

2021-02-16T09:46

анонсы

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Задать вопросУчастники:- заместитель директора департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Константин ПАХАЛЮК;- главный редактор журнала "Историк" Владимир РУДАКОВ;- профессор Российского государственного гуманитарного университета Александр АСТАШОВ;- профессор Белградского университета (Сербия) Алексей ТИМОФЕЕВ;- главный специалист Российского государственного военно-исторического архива Олег ЧИСТЯКОВ.23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. История праздника восходит к периоду Русской революции 1917 года и Гражданской войны, при этом она напрямую связана с первыми боями Рабоче-крестьянской Красной Армии против войск кайзеровской Германии. Вокруг событий тех лет немало мифов, связанных в том числе с кардинальными изменениями в стране, отразившимися и на армейской жизни. До сих пор широко обсуждается проблема преемственности и разрывов в истории вооруженных сил Российской империи, Советского Союза и современной России. Представить военную историю Отечества как единый процесс, имеющий множество измерений и не сводимый исключительно к боевым действиям, позволяет новая книга РВИО, объединившая исследования 29 историков и хронологически охватывающая материалы от эпохи Средневековья до современности, а тематически посвященная широкому кругу вопросов: судьбам военачальников и их психологии, развитию стратегической мысли и методам подготовки офицеров, положению армии в эпоху революции, формированию героических мифов, политическим репрессиям в войсках и другим темам.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы