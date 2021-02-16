Онлайн-конференция ко Дню защитника Отечества
18 февраля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию ко Дню защитника Отечества, в ходе которой будет представлена новая книга Российского военно-исторического общества "Георгиевские чтения. Сборник трудов по военной истории Отечества".
Задать вопрос
Участники:
- заместитель директора департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Константин ПАХАЛЮК;
- главный редактор журнала "Историк" Владимир РУДАКОВ;
- профессор Российского государственного гуманитарного университета Александр АСТАШОВ;
- профессор Белградского университета (Сербия) Алексей ТИМОФЕЕВ;
- главный специалист Российского государственного военно-исторического архива Олег ЧИСТЯКОВ.
23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. История праздника восходит к периоду Русской революции 1917 года и Гражданской войны, при этом она напрямую связана с первыми боями Рабоче-крестьянской Красной Армии против войск кайзеровской Германии. Вокруг событий тех лет немало мифов, связанных в том числе с кардинальными изменениями в стране, отразившимися и на армейской жизни.
До сих пор широко обсуждается проблема преемственности и разрывов в истории вооруженных сил Российской империи, Советского Союза и современной России. Представить военную историю Отечества как единый процесс, имеющий множество измерений и не сводимый исключительно к боевым действиям, позволяет новая книга РВИО, объединившая исследования 29 историков и хронологически охватывающая материалы от эпохи Средневековья до современности, а тематически посвященная широкому кругу вопросов: судьбам военачальников и их психологии, развитию стратегической мысли и методам подготовки офицеров, положению армии в эпоху революции, формированию героических мифов, политическим репрессиям в войсках и другим темам.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель директора департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Константин ПАХАЛЮК;
- главный редактор журнала "Историк" Владимир РУДАКОВ;
- профессор Российского государственного гуманитарного университета Александр АСТАШОВ;
- профессор Белградского университета (Сербия) Алексей ТИМОФЕЕВ;
- главный специалист Российского государственного военно-исторического архива Олег ЧИСТЯКОВ.
23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. История праздника восходит к периоду Русской революции 1917 года и Гражданской войны, при этом она напрямую связана с первыми боями Рабоче-крестьянской Красной Армии против войск кайзеровской Германии. Вокруг событий тех лет немало мифов, связанных в том числе с кардинальными изменениями в стране, отразившимися и на армейской жизни.
До сих пор широко обсуждается проблема преемственности и разрывов в истории вооруженных сил Российской империи, Советского Союза и современной России. Представить военную историю Отечества как единый процесс, имеющий множество измерений и не сводимый исключительно к боевым действиям, позволяет новая книга РВИО, объединившая исследования 29 историков и хронологически охватывающая материалы от эпохи Средневековья до современности, а тематически посвященная широкому кругу вопросов: судьбам военачальников и их психологии, развитию стратегической мысли и методам подготовки офицеров, положению армии в эпоху революции, формированию героических мифов, политическим репрессиям в войсках и другим темам.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru