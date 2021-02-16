https://ria.ru/20210216/dannye-1597698930.html

Госдума поддержала проект о порядке обезличивания персональных данных

Госдума поддержала проект о порядке обезличивания персональных данных

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о порядке обезличивания персональных данных, требования и... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T15:15

2021-02-16T15:15

2021-02-16T15:15

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о порядке обезличивания персональных данных, требования и методы обезличивания таких данных утвердит Роскомнадзор.В части установления порядка обезличивания персональных данных законопроектом предлагается уточнить полномочия Роскомнадзора."Регламентация требований и методов по обезличиванию персональных данных на уровне нормативного акта Роскомнадзора с учетом развития информационных технологий позволит оперативно вносить необходимые изменения и дополнения в существующую методологию обезличивания персональных данных", - считают в правительстве.Кроме того, проектом предусматривается возможность предоставления согласия на обработку персональных данных в письменной форме одновременно на несколько целей, а также нескольким лицам, осуществляющим обработку персональных данных по поручению оператора персональных данных.Как отмечает кабмин, для защиты прав граждан при уничтожении персональных данных законопроектом предусмотрена обязанность использовать средства защиты информации, в составе которых реализована функция уничтожения информации, прошедшие в установленном порядке процедуру соответствия, проведенную ФСБ или Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России."В связи с необходимостью уточнения и утверждения Роскомнадзором требований и методов по обезличиванию персональных данных, а также принятием операторами персональных данных мер по соблюдению указанных требований законопроектом предусмотрен отложенный срок (по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования)", - говорится в пояснительной записке к проекту.В правительстве считают, что принятие законопроекта позволит существенно повысить эффективность системы защиты прав субъектов персональных данных, а также предоставит им право на использование методологической базы по обезличиванию персональных данных.

https://ria.ru/20210128/sberbank-1594978982.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество