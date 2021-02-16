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Госдума поддержала проект о порядке обезличивания персональных данных
Госдума поддержала проект о порядке обезличивания персональных данных
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о порядке обезличивания персональных данных, требования и... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T15:15
2021-02-16T15:15
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
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общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о порядке обезличивания персональных данных, требования и методы обезличивания таких данных утвердит Роскомнадзор.В части установления порядка обезличивания персональных данных законопроектом предлагается уточнить полномочия Роскомнадзора."Регламентация требований и методов по обезличиванию персональных данных на уровне нормативного акта Роскомнадзора с учетом развития информационных технологий позволит оперативно вносить необходимые изменения и дополнения в существующую методологию обезличивания персональных данных", - считают в правительстве.Кроме того, проектом предусматривается возможность предоставления согласия на обработку персональных данных в письменной форме одновременно на несколько целей, а также нескольким лицам, осуществляющим обработку персональных данных по поручению оператора персональных данных.Как отмечает кабмин, для защиты прав граждан при уничтожении персональных данных законопроектом предусмотрена обязанность использовать средства защиты информации, в составе которых реализована функция уничтожения информации, прошедшие в установленном порядке процедуру соответствия, проведенную ФСБ или Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России."В связи с необходимостью уточнения и утверждения Роскомнадзором требований и методов по обезличиванию персональных данных, а также принятием операторами персональных данных мер по соблюдению указанных требований законопроектом предусмотрен отложенный срок (по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования)", - говорится в пояснительной записке к проекту.В правительстве считают, что принятие законопроекта позволит существенно повысить эффективность системы защиты прав субъектов персональных данных, а также предоставит им право на использование методологической базы по обезличиванию персональных данных.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество

Госдума поддержала проект о порядке обезличивания персональных данных

15:15 16.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV. - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о порядке обезличивания персональных данных, требования и методы обезличивания таких данных утвердит Роскомнадзор.

"Законопроект направлен на обеспечение благоприятных правовых условий для сбора, хранения и обработки данных с использованием новых технологий, в части установления порядка обезличивания персональных данных, порядка получения согласия на обработку персональных данных, а также регулирования оборота больших объемов данных с учетом необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных", - говорится в пояснительной записке к проекту.

В части установления порядка обезличивания персональных данных законопроектом предлагается уточнить полномочия Роскомнадзора.
"Регламентация требований и методов по обезличиванию персональных данных на уровне нормативного акта Роскомнадзора с учетом развития информационных технологий позволит оперативно вносить необходимые изменения и дополнения в существующую методологию обезличивания персональных данных", - считают в правительстве.
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Кроме того, проектом предусматривается возможность предоставления согласия на обработку персональных данных в письменной форме одновременно на несколько целей, а также нескольким лицам, осуществляющим обработку персональных данных по поручению оператора персональных данных.
Как отмечает кабмин, для защиты прав граждан при уничтожении персональных данных законопроектом предусмотрена обязанность использовать средства защиты информации, в составе которых реализована функция уничтожения информации, прошедшие в установленном порядке процедуру соответствия, проведенную ФСБ или Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России.
"В связи с необходимостью уточнения и утверждения Роскомнадзором требований и методов по обезличиванию персональных данных, а также принятием операторами персональных данных мер по соблюдению указанных требований законопроектом предусмотрен отложенный срок (по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования)", - говорится в пояснительной записке к проекту.
В правительстве считают, что принятие законопроекта позволит существенно повысить эффективность системы защиты прав субъектов персональных данных, а также предоставит им право на использование методологической базы по обезличиванию персональных данных.
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