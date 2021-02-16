https://ria.ru/20210216/dannye-1597636399.html

ЦБ поддержал ужесточение наказания за хищение данных клиентов банков

ЦБ поддержал ужесточение наказания за хищение данных клиентов банков

Банк России выступает за усиление ответственности сотрудников финансовых организаций за нарушение банковской тайны, сообщил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T10:08

2021-02-16T10:08

2021-02-16T12:04

россия

артем сычев

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Банк России выступает за усиление ответственности сотрудников финансовых организаций за нарушение банковской тайны, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев.На площадке Ассоциации банков России (АБР) обсуждалось радикальное усиление охраны банковской тайны. В частности, предлагалось выделить в отдельную статью в Уголовном кодексе наказание за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну. За такое преступление предлагается наказывать лишением свободы на срок до 10 лет."Мы готовы поддержать предложение, звучавшее на площадке Ассоциации банков России, по изменению структуры 183 статьи Уголовного кодекса. Мы за увеличение срока наказания по ней. В статье речь идет не о персональных данных, а о банковской тайне", - отметил Сычев.По сути из банка утекают не только сведения о конкретном человеке, но и информация о его счете, а это уже не просто персональные данные, а данные, составляющие банковскую тайну, пояснил он."При этом подчеркну, что далеко не все утекающие персональные данные уходят именно из банков. Банки - это капля в море. Основные утечки идут через фишинговые сайты, разные интернет-магазины и другие ресурсы, которые собирают данные людей", - указал Сычев.Читайте полный текст интервью Артема Сычева >>

https://ria.ru/20210127/vlozheniya-1594632008.html

https://ria.ru/20210212/utechki-1597206122.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, артем сычев, центральный банк рф (цб рф), экономика