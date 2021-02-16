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ЦБ поддержал ужесточение наказания за хищение данных клиентов банков
ЦБ поддержал ужесточение наказания за хищение данных клиентов банков
Банк России выступает за усиление ответственности сотрудников финансовых организаций за нарушение банковской тайны, сообщил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T10:08
2021-02-16T12:04
россия
артем сычев
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Банк России выступает за усиление ответственности сотрудников финансовых организаций за нарушение банковской тайны, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев.На площадке Ассоциации банков России (АБР) обсуждалось радикальное усиление охраны банковской тайны. В частности, предлагалось выделить в отдельную статью в Уголовном кодексе наказание за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну. За такое преступление предлагается наказывать лишением свободы на срок до 10 лет."Мы готовы поддержать предложение, звучавшее на площадке Ассоциации банков России, по изменению структуры 183 статьи Уголовного кодекса. Мы за увеличение срока наказания по ней. В статье речь идет не о персональных данных, а о банковской тайне", - отметил Сычев.По сути из банка утекают не только сведения о конкретном человеке, но и информация о его счете, а это уже не просто персональные данные, а данные, составляющие банковскую тайну, пояснил он."При этом подчеркну, что далеко не все утекающие персональные данные уходят именно из банков. Банки - это капля в море. Основные утечки идут через фишинговые сайты, разные интернет-магазины и другие ресурсы, которые собирают данные людей", - указал Сычев.Читайте полный текст интервью Артема Сычева &gt;&gt;
https://ria.ru/20210127/vlozheniya-1594632008.html
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россия, артем сычев, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ поддержал ужесточение наказания за хищение данных клиентов банков

10:08 16.02.2021 (обновлено: 12:04 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Банк России выступает за усиление ответственности сотрудников финансовых организаций за нарушение банковской тайны, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев.
На площадке Ассоциации банков России (АБР) обсуждалось радикальное усиление охраны банковской тайны. В частности, предлагалось выделить в отдельную статью в Уголовном кодексе наказание за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну. За такое преступление предлагается наказывать лишением свободы на срок до 10 лет.
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"Мы готовы поддержать предложение, звучавшее на площадке Ассоциации банков России, по изменению структуры 183 статьи Уголовного кодекса. Мы за увеличение срока наказания по ней. В статье речь идет не о персональных данных, а о банковской тайне", - отметил Сычев.
По сути из банка утекают не только сведения о конкретном человеке, но и информация о его счете, а это уже не просто персональные данные, а данные, составляющие банковскую тайну, пояснил он.
"При этом подчеркну, что далеко не все утекающие персональные данные уходят именно из банков. Банки - это капля в море. Основные утечки идут через фишинговые сайты, разные интернет-магазины и другие ресурсы, которые собирают данные людей", - указал Сычев.
Читайте полный текст интервью Артема Сычева >>
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12 февраля, 13:54
Громкие случаи утечек персональных данных в России в 2020-2021 годах
 
РоссияАртем СычевЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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