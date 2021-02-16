https://ria.ru/20210216/clubhouse-1597620534.html

В ОП призвали Роскомнадзор изучить соцсеть Clubhouse

В ОП призвали Роскомнадзор изучить соцсеть Clubhouse

Роскомнадзор и правоохранительные органы должны контролировать Clubhouse точно так же, как и остальные соцсети, заявил в разговоре с РИА Новости первый... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T06:09

2021-02-16T06:09

2021-02-16T13:08

россия

артем кирьянов

общество

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Роскомнадзор и правоохранительные органы должны контролировать Clubhouse точно так же, как и остальные соцсети, заявил в разговоре с РИА Новости первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив, член рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий Артем Кирьянов.Приложение Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, но особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021-го. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя."Надо задуматься о фиксации того, что происходит в приложении. При наличии историй, беспокоящих или пользователей, или социальные группы, нужно будет постоянно отслеживать, в режиме онлайн записывать то, что происходит, уже с внешнего носителя. А реакция правоохранительных органов, Роскомнадзора должна быть такой же, как и на остальные мобильные приложения. Просто есть определенные трудности в технике исполнения", — рассказал Кирьянов.Кроме того, Clubhouse, как утверждает член ОП, должен создать в Российской Федерации свое представительство и исполнять местные законы."С развитием коммуникации через интернет, с развитием возможностей глубокой цифры возникают самые разные форматы, самые разные приложения. Это такая история, которая требует ежесекундного внимания потребителя, постоянно включенного смартфона, своих глаз и ушей. Если этого внимания нет, то все растворяется без остатка", — считает Кирьянов.Приложение, по мнению общественника, будет интересно только молодежи, у которой взаимодействие со смартфонами на несколько уровней выше, чем деловое общение в приложениях людей, вынужденных как минимум на восемь часов в день отвлекаться из-за работы. Ждать захвата рынка от этой соцсети не стоит еще и потому, что в нем нетипичная рекламная политика и иные форматы финансового взаимодействия, полагает он.

https://ria.ru/20210215/solovev-1597582057.html

https://ria.ru/20210215/sotsseti-1597528074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, артем кирьянов, общество