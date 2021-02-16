https://ria.ru/20210216/biznes-1597613426.html

СП предложила создать особые условия для бизнеса в малых городах

СП предложила создать особые условия для бизнеса в малых городах

Счетная палата РФ предлагает создавать преференциальные режимы для ведения бизнеса в малых городах и исторических поселениях, следует из отчета контрольного... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T00:32

2021-02-16T00:32

2021-02-16T00:32

россия

счетная палата рф

экономика

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Счетная палата РФ предлагает создавать преференциальные режимы для ведения бизнеса в малых городах и исторических поселениях, следует из отчета контрольного ведомства.Отмечается, что сейчас статус малых городов и исторических поселений не обеспечивает каких-либо преимуществ, налоговых льгот, дополнительных возможностей привлечения инвесторов, приоритета при распределении межбюджетных трансфертов.Контрольное ведомство также предлагает сформировать комплексную концепцию развития данных муниципальных образований и назначить ответственный орган исполнительной власти, который будет обеспечивать координацию и контроль за реализацией проектов.По мнению аудитора Светланы Орловой, при надлежащем качестве управления с использованием цифровых технологий малые города и исторические поселения могут стать драйверами роста экономики, которые обеспечат привлечение частных инвестиций, создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, а также дополнительные налоговые и неналоговые поступления в местные бюджеты."Кроме того, малые города и исторические поселения могут стать базой для развития различных направлений внутреннего туризма и различных форм семейного отдыха, новыми площадками для изучения культурного наследия и патриотического воспитания молодежи", - добавила она.

https://radiosputnik.ria.ru/20210215/podderzhka-1597542226.html

https://realty.ria.ru/20210214/gref-1597424143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, счетная палата рф, экономика