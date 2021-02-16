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СП предложила создать особые условия для бизнеса в малых городах
СП предложила создать особые условия для бизнеса в малых городах
Счетная палата РФ предлагает создавать преференциальные режимы для ведения бизнеса в малых городах и исторических поселениях, следует из отчета контрольного... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T00:32
2021-02-16T00:32
2021-02-16T00:32
россия
счетная палата рф
экономика
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Счетная палата РФ предлагает создавать преференциальные режимы для ведения бизнеса в малых городах и исторических поселениях, следует из отчета контрольного ведомства.Отмечается, что сейчас статус малых городов и исторических поселений не обеспечивает каких-либо преимуществ, налоговых льгот, дополнительных возможностей привлечения инвесторов, приоритета при распределении межбюджетных трансфертов.Контрольное ведомство также предлагает сформировать комплексную концепцию развития данных муниципальных образований и назначить ответственный орган исполнительной власти, который будет обеспечивать координацию и контроль за реализацией проектов.По мнению аудитора Светланы Орловой, при надлежащем качестве управления с использованием цифровых технологий малые города и исторические поселения могут стать драйверами роста экономики, которые обеспечат привлечение частных инвестиций, создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, а также дополнительные налоговые и неналоговые поступления в местные бюджеты."Кроме того, малые города и исторические поселения могут стать базой для развития различных направлений внутреннего туризма и различных форм семейного отдыха, новыми площадками для изучения культурного наследия и патриотического воспитания молодежи", - добавила она.
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россия, счетная палата рф, экономика
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Счетная палата РФ
предлагает создавать преференциальные режимы для ведения бизнеса в малых городах и исторических поселениях, следует из отчета контрольного ведомства.
Отмечается, что сейчас статус малых городов и исторических поселений не обеспечивает каких-либо преимуществ, налоговых льгот, дополнительных возможностей привлечения инвесторов, приоритета при распределении межбюджетных трансфертов.
"Целесообразно выделение малых городов и исторических поселений в особую категорию, создание в их границах территории комплексного социально-экономического развития или иных зон с преференциальным режимом осуществления предпринимательской деятельности", - указывает Счетная палата.
Контрольное ведомство также предлагает сформировать комплексную концепцию развития данных муниципальных образований и назначить ответственный орган исполнительной власти, который будет обеспечивать координацию и контроль за реализацией проектов.
"Надеемся, что наши рекомендации помогут, как дальнейшей реализации проектов, так и в целом развитию малых городов и поселений. Эта тема хоть и не самая масштабная из тех, что мы обычно рассматриваем, но очень чувствительная. Ведь в малых городах проживает около 23 миллионов человек, то есть почти четверть всего городского населения. Именно поэтому результаты нашей работы чрезвычайно важны для регионов", - подчеркнул глава СП Алексей Кудрин
.
По мнению аудитора Светланы Орловой
, при надлежащем качестве управления с использованием цифровых технологий малые города и исторические поселения могут стать драйверами роста экономики, которые обеспечат привлечение частных инвестиций, создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, а также дополнительные налоговые и неналоговые поступления в местные бюджеты.
"Кроме того, малые города и исторические поселения могут стать базой для развития различных направлений внутреннего туризма и различных форм семейного отдыха, новыми площадками для изучения культурного наследия и патриотического воспитания молодежи", - добавила она.