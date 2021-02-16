Гейтс рассказал о попытках обнулить углеродный след от личного самолета

"Я пытаюсь обнулить мой углеродный след с помощью поддержки людей, которые работают над технологиями по сохранению климата, например, улавливание СО 2 . Я также покупаю авиационное топливо, сделанное из растений. Его цена очень высока и это непрактично для мира, форсировать переход на такое топливо. Но покупая такое топливо, мы можем стимулировать разработку инновационных технологий. Топливо для моего самолета стоит втрое дороже, чем обычное", - сказал Гейтс.