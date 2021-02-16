Гейтс рассказал о попытках обнулить углеродный след от личного самолета
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Использование биотоплива для личного самолета, которое стоит втрое дороже обычного, стало для миллиардера Билла Гейтса вкладом в сохранение климата планеты, рассказал сам основатель компании Майкрософт в интервью Национальной общественной вещательной корпорации Австралии.
Углеродный след - это вычисляемый в тоннах показатель, который является суммой всех выбросов парниковых газов, произведенных прямо и косвенно отдельным человеком, организацией, мероприятием или продуктом. Выбросы углерода и других парниковых газов от деятельности человека признаны научным сообществом основной причиной ускорения климатических изменений на планете.
"Я пытаюсь обнулить мой углеродный след с помощью поддержки людей, которые работают над технологиями по сохранению климата, например, улавливание СО2. Я также покупаю авиационное топливо, сделанное из растений. Его цена очень высока и это непрактично для мира, форсировать переход на такое топливо. Но покупая такое топливо, мы можем стимулировать разработку инновационных технологий. Топливо для моего самолета стоит втрое дороже, чем обычное", - сказал Гейтс.