Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210216/biotoplivo-1597717371.html
Гейтс рассказал о попытках обнулить углеродный след от личного самолета
Гейтс рассказал о попытках обнулить углеродный след от личного самолета
Использование биотоплива для личного самолета, которое стоит втрое дороже обычного, стало для миллиардера Билла Гейтса вкладом в сохранение климата планеты,... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T16:40
2021-02-16T16:40
билл гейтс
австралия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/39633/68/396336833_0:105:2048:1257_1920x0_80_0_0_f02acce231b729b599b18dffed37fd30.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Использование биотоплива для личного самолета, которое стоит втрое дороже обычного, стало для миллиардера Билла Гейтса вкладом в сохранение климата планеты, рассказал сам основатель компании Майкрософт в интервью Национальной общественной вещательной корпорации Австралии.Углеродный след - это вычисляемый в тоннах показатель, который является суммой всех выбросов парниковых газов, произведенных прямо и косвенно отдельным человеком, организацией, мероприятием или продуктом. Выбросы углерода и других парниковых газов от деятельности человека признаны научным сообществом основной причиной ускорения климатических изменений на планете.
https://ria.ru/20210216/klimat-1597701164.html
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/39633/68/396336833_117:0:1932:1361_1920x0_80_0_0_2b3cd9861475acf721267afb1a8107ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
билл гейтс, австралия, в мире

Гейтс рассказал о попытках обнулить углеродный след от личного самолета

16:40 16.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкБ.Гейтс во время визита в Москву
Б.Гейтс во время визита в Москву - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Использование биотоплива для личного самолета, которое стоит втрое дороже обычного, стало для миллиардера Билла Гейтса вкладом в сохранение климата планеты, рассказал сам основатель компании Майкрософт в интервью Национальной общественной вещательной корпорации Австралии.
Углеродный след - это вычисляемый в тоннах показатель, который является суммой всех выбросов парниковых газов, произведенных прямо и косвенно отдельным человеком, организацией, мероприятием или продуктом. Выбросы углерода и других парниковых газов от деятельности человека признаны научным сообществом основной причиной ускорения климатических изменений на планете.

"Я пытаюсь обнулить мой углеродный след с помощью поддержки людей, которые работают над технологиями по сохранению климата, например, улавливание СО2. Я также покупаю авиационное топливо, сделанное из растений. Его цена очень высока и это непрактично для мира, форсировать переход на такое топливо. Но покупая такое топливо, мы можем стимулировать разработку инновационных технологий. Топливо для моего самолета стоит втрое дороже, чем обычное", - сказал Гейтс.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
Вчера, 15:25
Гейтс назвал единственный способ сохранить климат
 
Билл ГейтсАвстралияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41На Колыму движется новый мощный циклон
05:38В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП с лесовозом
05:10Эксперты рассказали, в каких случаях банки сами блокируют карту клиента
04:30Названы два приема, чтобы пережить шестидневную рабочую неделю
04:23Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире
04:16На Камчатке объявили лавинную опасность из-за циклона
04:13Экс-дипломат раскритиковал выход США из Договора по открытому небу
04:04Службы такси ответили на претензии Дептранса Москвы о ценах на поездки
03:58Число пострадавших в протестах в Испании выросло до 30
03:55Львовский облсовет призвал вернуть Бандере звание "Герой Украины"
03:48Власти Чукотки ослабили ограничения по COVID-19 для прошедших вакцинацию
03:44В "Севмаше" рассказали о ходе строительства подлодок проекта "Ясень-М"
03:40Разработчик "Сармата" запатентовал две ракеты для полетов на Марс
03:37Эксперт оценил потенциал сокращения стратегических арсеналов России и США
03:37"Все бы вымерли": Мясников развеял миф о новом штамме коронавируса
03:34Ученые из России обновили мировой рекорд в области квантовой криптографии
03:21Дворкович рассказал, из каких стран в Россию возвращаются "утекшие мозги"
03:12НАСА отменила прямую трансляцию стыковки "Прогресса" с МКС из-за непогоды
03:09На Су-57 испытали макеты гиперзвуковых ракет, сообщил источник
02:58Минск намерен обсудить с Россией правки в соглашение по нефти
Лента новостейМолния