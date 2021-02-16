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Тюменская область
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В Тюменской области переоборудуют пять сельских библиотек
В Тюменской области переоборудуют пять сельских библиотек
Активисты тюменского регионального отделения Общероссийской молодёжной общественной организации "Российский союз сельской молодежи" займутся переоборудованием... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T18:33
2021-02-16T18:33
тюменская область
россия
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 16 фев — РИА Новости. Активисты тюменского регионального отделения Общероссийской молодёжной общественной организации "Российский союз сельской молодежи" займутся переоборудованием пяти сельских библиотек, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.Работы проведут в селах Колесниково Заводоуковского района, Большие Ярки Казанского района, Дубровое Ярковского района, Юрминка Аромашевского района и микрорайона Рощино Тюмени. В учреждениях появятся новые образовательные и досуговые программы для молодежи.Пресс-служба напоминает что проект "Культурное сердце деревни" подразумевает запуск секций на базе сельских библиотек, направленных на развитие, образование и повышение культурно-духовного воспитания молодых людей, проживающих в деревнях.Проект направлен на решение приоритетных задач государственной молодежной политики РФ до 2025 года, ключевые направления проекта соответствуют задачам федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" и национального проекта "Образование".
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россия, тюменская область

В Тюменской области переоборудуют пять сельских библиотек

18:33 16.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМодернизированная модельная библиотека им. А. Кухно в селе Криводановка Новосибирской области
Модернизированная модельная библиотека им. А. Кухно в селе Криводановка Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТЮМЕНЬ, 16 фев — РИА Новости. Активисты тюменского регионального отделения Общероссийской молодёжной общественной организации "Российский союз сельской молодежи" займутся переоборудованием пяти сельских библиотек, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.
Работы проведут в селах Колесниково Заводоуковского района, Большие Ярки Казанского района, Дубровое Ярковского района, Юрминка Аромашевского района и микрорайона Рощино Тюмени. В учреждениях появятся новые образовательные и досуговые программы для молодежи.
Пресс-служба напоминает что проект "Культурное сердце деревни" подразумевает запуск секций на базе сельских библиотек, направленных на развитие, образование и повышение культурно-духовного воспитания молодых людей, проживающих в деревнях.
Проект направлен на решение приоритетных задач государственной молодежной политики РФ до 2025 года, ключевые направления проекта соответствуют задачам федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" и национального проекта "Образование".
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