https://ria.ru/20210216/biblioteki-1597741122.html

В Тюменской области переоборудуют пять сельских библиотек

В Тюменской области переоборудуют пять сельских библиотек

Активисты тюменского регионального отделения Общероссийской молодёжной общественной организации "Российский союз сельской молодежи" займутся переоборудованием... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T18:33

2021-02-16T18:33

2021-02-16T18:33

тюменская область

россия

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 16 фев — РИА Новости. Активисты тюменского регионального отделения Общероссийской молодёжной общественной организации "Российский союз сельской молодежи" займутся переоборудованием пяти сельских библиотек, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.Работы проведут в селах Колесниково Заводоуковского района, Большие Ярки Казанского района, Дубровое Ярковского района, Юрминка Аромашевского района и микрорайона Рощино Тюмени. В учреждениях появятся новые образовательные и досуговые программы для молодежи.Пресс-служба напоминает что проект "Культурное сердце деревни" подразумевает запуск секций на базе сельских библиотек, направленных на развитие, образование и повышение культурно-духовного воспитания молодых людей, проживающих в деревнях.Проект направлен на решение приоритетных задач государственной молодежной политики РФ до 2025 года, ключевые направления проекта соответствуют задачам федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" и национального проекта "Образование".

https://ria.ru/20210215/dom-1597520882.html

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россия, тюменская область