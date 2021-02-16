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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210216/biblioteka-1597632742.html
В Якутии создадут девять модельных библиотек
В Якутии создадут девять модельных библиотек
Девять модельных библиотек на сумму 35 млн рублей создадут в Якутии в 2021 году, из них четыре переоборудуют за счет средств из федерального бюджета, сообщает... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T09:48
2021-02-16T09:48
республика саха (якутия)
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общество
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ЯКУТСК, 16 фев – РИА Новости. Девять модельных библиотек на сумму 35 млн рублей создадут в Якутии в 2021 году, из них четыре переоборудуют за счет средств из федерального бюджета, сообщает пресс-центр министерства культуры и духовного развития республики.Как отметили в ведомстве, в 2020 году в республике были открыты 10 модельных библиотек. Впервые в своей истории Якутия стала самым читающим регионом России.В 2021 году в рамках регионального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура" в Якутии планируют создать девять модельных муниципальных библиотек."Четыре библиотеки будут переоборудованы за счет федерального бюджета. На эти цели выделено 30 миллионов рублей. Из республиканского бюджета выделено 5 миллионов рублей для пяти библиотек. В первой половине года будут идти ремонтные работы, открытия намечены на октябрь-ноябрь", - приводятся слова первого замминистра культуры и духовного развития Якутии Владислава Левочкина.В министерстве пояснили, в этом году будут переоборудованы муниципальные библиотеки в Алданском, Мирнинском, Хангаласском, Горном, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Оленекском, Ленском районах, а также в городе Якутске."В каждой библиотеке планируется ремонт, будет обновлена мебель, закуплено оборудование, обновлен библиотечный фонд. Также планируется обучение персонала. В каждой библиотеке будет создано смарт-пространство. Для этого будет закуплено необходимое оборудование - интерактивный стол, интерактивный пол, экранированное устройство книговыдачи, компьютерная и презентационная техника", - добавили в пресс-центре.
https://ria.ru/20210215/yakutiya-1597524610.html
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россия, республика саха (якутия), якутск, общество

В Якутии создадут девять модельных библиотек

09:48 16.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений СамаринКнижные полки в библиотеке
Книжные полки в библиотеке - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Евгений Самарин
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ЯКУТСК, 16 фев – РИА Новости. Девять модельных библиотек на сумму 35 млн рублей создадут в Якутии в 2021 году, из них четыре переоборудуют за счет средств из федерального бюджета, сообщает пресс-центр министерства культуры и духовного развития республики.
Как отметили в ведомстве, в 2020 году в республике были открыты 10 модельных библиотек. Впервые в своей истории Якутия стала самым читающим регионом России.
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В 2021 году в рамках регионального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура" в Якутии планируют создать девять модельных муниципальных библиотек.
"Четыре библиотеки будут переоборудованы за счет федерального бюджета. На эти цели выделено 30 миллионов рублей. Из республиканского бюджета выделено 5 миллионов рублей для пяти библиотек. В первой половине года будут идти ремонтные работы, открытия намечены на октябрь-ноябрь", - приводятся слова первого замминистра культуры и духовного развития Якутии Владислава Левочкина.
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В министерстве пояснили, в этом году будут переоборудованы муниципальные библиотеки в Алданском, Мирнинском, Хангаласском, Горном, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Оленекском, Ленском районах, а также в городе Якутске.
"В каждой библиотеке планируется ремонт, будет обновлена мебель, закуплено оборудование, обновлен библиотечный фонд. Также планируется обучение персонала. В каждой библиотеке будет создано смарт-пространство. Для этого будет закуплено необходимое оборудование - интерактивный стол, интерактивный пол, экранированное устройство книговыдачи, компьютерная и презентационная техника", - добавили в пресс-центре.
 
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