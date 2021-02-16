В Якутии создадут девять модельных библиотек
ЯКУТСК, 16 фев – РИА Новости. Девять модельных библиотек на сумму 35 млн рублей создадут в Якутии в 2021 году, из них четыре переоборудуют за счет средств из федерального бюджета, сообщает пресс-центр министерства культуры и духовного развития республики.
Как отметили в ведомстве, в 2020 году в республике были открыты 10 модельных библиотек. Впервые в своей истории Якутия стала самым читающим регионом России.
В 2021 году в рамках регионального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура" в Якутии планируют создать девять модельных муниципальных библиотек.
"Четыре библиотеки будут переоборудованы за счет федерального бюджета. На эти цели выделено 30 миллионов рублей. Из республиканского бюджета выделено 5 миллионов рублей для пяти библиотек. В первой половине года будут идти ремонтные работы, открытия намечены на октябрь-ноябрь", - приводятся слова первого замминистра культуры и духовного развития Якутии Владислава Левочкина.
В министерстве пояснили, в этом году будут переоборудованы муниципальные библиотеки в Алданском, Мирнинском, Хангаласском, Горном, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Оленекском, Ленском районах, а также в городе Якутске.
"В каждой библиотеке планируется ремонт, будет обновлена мебель, закуплено оборудование, обновлен библиотечный фонд. Также планируется обучение персонала. В каждой библиотеке будет создано смарт-пространство. Для этого будет закуплено необходимое оборудование - интерактивный стол, интерактивный пол, экранированное устройство книговыдачи, компьютерная и презентационная техника", - добавили в пресс-центре.