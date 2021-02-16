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Онлайн-конференция об автомотопробеге "ГрандТур "Байкальская миля"
Онлайн-конференция об автомотопробеге "ГрандТур "Байкальская миля"
18 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная проведению автомотопробега "ГрандТур "Байкальская миля 2021".
2021-02-16T10:19
2021-02-16T10:19
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Задать вопросУчастники:- организаторы фестиваля скорости "Байкальская миля" Сергей МАЛЬЦЕВ, Дмитрий ХИТРОВ;- руководитель исполкома ООД "Бессмертный полк России" Артем ХУТОРСКОЙ;- председатель редколлегии ГрандТура "Байкальская миля" Наталия ЛЮБИМОВА;- председатель жюри автомотопробега "ГрандТур "Байкальская миля 2021" Анастасия НИФОНТОВА.Для трех экипажей путешествие начнется 19 февраля от штаб-квартиры Русского географического общества в Санкт-Петербурге, и уже 20 февраля из Москвы от Музея Победы на Поклонной горе на озеро Байкал отправятся все 14 экипажей. ГрандТур охватит почти всю Россию, пройдя по семи маршрутам, включая такие города, как Нижний Новгород, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень, Красноярск, Иркутск. Торжественная встреча состоится в Улан-Удэ, откуда все участники направятся на финальную точку маршрута - в село Максимиха, где на следующий день начнутся соревнования в скорости по льду Байкала. В этом году они будут доступны только участникам ГрандТура. Чтобы установить на льду легендарного озера новые рекорды, командам предстоит преодолеть более 6 тысяч километров и выполнить специальные маршрутные задания. Каждый день в соцсетях участники будут рассказывать о своих приключениях.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция об автомотопробеге "ГрандТур "Байкальская миля"

10:19 16.02.2021
 
Читать ria.ru в
18 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная проведению автомотопробега "ГрандТур "Байкальская миля 2021".
Задать вопрос

Участники:
- организаторы фестиваля скорости "Байкальская миля" Сергей МАЛЬЦЕВ, Дмитрий ХИТРОВ;
- руководитель исполкома ООД "Бессмертный полк России" Артем ХУТОРСКОЙ;
- председатель редколлегии ГрандТура "Байкальская миля" Наталия ЛЮБИМОВА;
- председатель жюри автомотопробега "ГрандТур "Байкальская миля 2021" Анастасия НИФОНТОВА.
Для трех экипажей путешествие начнется 19 февраля от штаб-квартиры Русского географического общества в Санкт-Петербурге, и уже 20 февраля из Москвы от Музея Победы на Поклонной горе на озеро Байкал отправятся все 14 экипажей. ГрандТур охватит почти всю Россию, пройдя по семи маршрутам, включая такие города, как Нижний Новгород, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень, Красноярск, Иркутск.
Торжественная встреча состоится в Улан-Удэ, откуда все участники направятся на финальную точку маршрута - в село Максимиха, где на следующий день начнутся соревнования в скорости по льду Байкала. В этом году они будут доступны только участникам ГрандТура. Чтобы установить на льду легендарного озера новые рекорды, командам предстоит преодолеть более 6 тысяч километров и выполнить специальные маршрутные задания. Каждый день в соцсетях участники будут рассказывать о своих приключениях.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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