https://ria.ru/20210216/avtomobil-1597636210.html

Путин поздравил "Камаз" с 45-летием выпуска первого автомобиля

Путин поздравил "Камаз" с 45-летием выпуска первого автомобиля

Президент России Владимир Путин поздравил трудовой коллектив, ветеранов и генерального директора "Камаза" Сергея Когогина с 45-летней годовщиной выпуска первого РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T10:05

2021-02-16T10:05

2021-02-16T10:05

россия

сергей когогин

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил трудовой коллектив, ветеранов и генерального директора "Камаза" Сергея Когогина с 45-летней годовщиной выпуска первого автомобиля, отметив, что эта марка считается одним из наиболее востребованных проектов в отечественном автомобилестроении, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что нынешнее поколение работников достойно продолжает традиции, заложенные предшественниками и, как и десятилетия назад, здесь работают преданные делу и родному заводу профессионалы, рождаются смелые идеи и инновационные подходы, внедряются прорывные и уникальные технологии, в том числе по будущему производству автомобилей-беспилотников. Кроме того, на предприятии уделяется внимание вопросам повышения квалификации и подготовки молодых кадров, а также решению насущных социальных проблем работников.Он добавил, что сегодня "Камазы" - в числе признанных мировых лидеров большегрузного автомобилестроения, а продукция компании широко задействована в строительстве и ЖКХ, на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях и составляет значительную часть автотранспортного парка Вооруженных сил РФ. Путин также заявил о гордости знаменитой и непобедимой гоночной командой "КАМАЗ-мастер".

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/1597617534.html

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россия, сергей когогин, владимир путин, технологии