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Путин поздравил "Камаз" с 45-летием выпуска первого автомобиля
Путин поздравил "Камаз" с 45-летием выпуска первого автомобиля
Президент России Владимир Путин поздравил трудовой коллектив, ветеранов и генерального директора "Камаза" Сергея Когогина с 45-летней годовщиной выпуска первого РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T10:05
2021-02-16T10:05
2021-02-16T10:05
россия
сергей когогин
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил трудовой коллектив, ветеранов и генерального директора "Камаза" Сергея Когогина с 45-летней годовщиной выпуска первого автомобиля, отметив, что эта марка считается одним из наиболее востребованных проектов в отечественном автомобилестроении, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что нынешнее поколение работников достойно продолжает традиции, заложенные предшественниками и, как и десятилетия назад, здесь работают преданные делу и родному заводу профессионалы, рождаются смелые идеи и инновационные подходы, внедряются прорывные и уникальные технологии, в том числе по будущему производству автомобилей-беспилотников. Кроме того, на предприятии уделяется внимание вопросам повышения квалификации и подготовки молодых кадров, а также решению насущных социальных проблем работников.Он добавил, что сегодня "Камазы" - в числе признанных мировых лидеров большегрузного автомобилестроения, а продукция компании широко задействована в строительстве и ЖКХ, на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях и составляет значительную часть автотранспортного парка Вооруженных сил РФ. Путин также заявил о гордости знаменитой и непобедимой гоночной командой "КАМАЗ-мастер".
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россия, сергей когогин, владимир путин, технологии
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поздравил трудовой коллектив, ветеранов и генерального директора "Камаза" Сергея Когогина
с 45-летней годовщиной выпуска первого автомобиля, отметив, что эта марка считается одним из наиболее востребованных проектов в отечественном автомобилестроении, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Сердечно поздравляю вас с 45-летней годовщиной выпуска первого автомобиля легендарной марки "Камаз". Строительство Камаза по праву считается одним из наиболее масштабных и востребованных проектов в отечественном автомобилестроении, важным вкладом в укрепление экономической, индустриальной мощи, обороноспособности государства", - подчеркнул президент.
Путин отметил, что нынешнее поколение работников достойно продолжает традиции, заложенные предшественниками и, как и десятилетия назад, здесь работают преданные делу и родному заводу профессионалы, рождаются смелые идеи и инновационные подходы, внедряются прорывные и уникальные технологии, в том числе по будущему производству автомобилей-беспилотников. Кроме того, на предприятии уделяется внимание вопросам повышения квалификации и подготовки молодых кадров, а также решению насущных социальных проблем работников.
Он добавил, что сегодня "Камазы" - в числе признанных мировых лидеров большегрузного автомобилестроения, а продукция компании широко задействована в строительстве и ЖКХ, на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях и составляет значительную часть автотранспортного парка Вооруженных сил РФ. Путин также заявил о гордости знаменитой и непобедимой гоночной командой "КАМАЗ-мастер".
"Убежден, что вы и впредь будете добросовестно трудиться, ставить перед собой высокие, амбициозные цели и добиваться успеха, выпускать технику, отвечающую самым современным стандартам безопасности, надежности, экологичности, последовательно продвигать марку "Камаз" на глобальные рынки. Желаю вам новых достижений и всего наилучшего", - заключил президент.