https://ria.ru/20210216/avstraliya-1597553255.html
В Австралии рыбаки спасли тонувшего в заливе кенгуру
В Австралии рыбаки спасли тонувшего в заливе кенгуру
Недалеко от побережья Западной Австралии рыбаки спасли тонувшего в заливе Уилсона кенгуру, сообщает UPI. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T01:28
2021-02-16T01:28
2021-02-16T01:28
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Недалеко от побережья Западной Австралии рыбаки спасли тонувшего в заливе Уилсона кенгуру, сообщает UPI.Семья Джона Тейлора рыбачила на арендованной яхте, когда увидела плывущее довольно далеко от берега животное. Его голова периодически скрывалась под водой, и отдыхающие решили помочь ему. Тем более, что сумчатое само приблизилось к судну.Джон смог схватить кенгуру за лапу и тело, команда отбуксировала его к берегу."Это был мой самый запоминающийся улов в жизни", — пошутил он.
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