https://ria.ru/20210216/avstraliya-1597553255.html

В Австралии рыбаки спасли тонувшего в заливе кенгуру

В Австралии рыбаки спасли тонувшего в заливе кенгуру

Недалеко от побережья Западной Австралии рыбаки спасли тонувшего в заливе Уилсона кенгуру, сообщает UPI. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T01:28

2021-02-16T01:28

2021-02-16T01:28

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западная австралия

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Недалеко от побережья Западной Австралии рыбаки спасли тонувшего в заливе Уилсона кенгуру, сообщает UPI.Семья Джона Тейлора рыбачила на арендованной яхте, когда увидела плывущее довольно далеко от берега животное. Его голова периодически скрывалась под водой, и отдыхающие решили помочь ему. Тем более, что сумчатое само приблизилось к судну.Джон смог схватить кенгуру за лапу и тело, команда отбуксировала его к берегу."Это был мой самый запоминающийся улов в жизни", — пошутил он.

https://ria.ru/20210215/sobaki-1597509365.html

западная австралия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, туризм, новости - туризм, западная австралия