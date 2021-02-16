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Жителей ЕС позвали в астронавты
Жителей ЕС позвали в астронавты
Европейское космическое агентство откроет прием заявок для новых астронавтов 31 марта, министерство занятости и экономики Финляндии поощряет желание финнов к... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T15:42
2021-02-16T15:42
космос - риа наука
европейское космическое агентство
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 фев - РИА Новости. Европейское космическое агентство откроет прием заявок для новых астронавтов 31 марта, министерство занятости и экономики Финляндии поощряет желание финнов к участию в этом конкурсе, сообщает во вторник ведомство.На должность астронавта могут подать заявки лица со степенью магистра естественных наук, медицины, инженерии, математики или информатики и трехлетним опытом работы в своей области. Кроме того, требуется сильная мотивация, языковые навыки и стрессоустойчивость.При отборе особое внимание будет уделено гендерному балансу.В течение следующих десяти лет ЕКА будет набирать 100 сотрудников в год.Цель ЕКА - собрать как можно более широкое представительство жителей различных стран-членов в резерв астронавтов, всего около 20 человек.Прием заявок завершится 28 мая.Финляндия является членом Европейского космического агентства с 1995 года. Доля Финляндии в бюджете ЕКА составляет 27–28 миллионов евро в год. Большая часть этой суммы возвращается в Финляндию в виде заказов ЕКА для финских компаний и исследовательских институтов, сообщает министерство.
https://ria.ru/20210204/kosmos-1596018744.html
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космос - риа наука, европейское космическое агентство, финляндия

Жителей ЕС позвали в астронавты

15:42 16.02.2021
 
CC0 / myersalex216 / Космическое пространство
Космическое пространство - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
CC0 / myersalex216 /
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 фев - РИА Новости. Европейское космическое агентство откроет прием заявок для новых астронавтов 31 марта, министерство занятости и экономики Финляндии поощряет желание финнов к участию в этом конкурсе, сообщает во вторник ведомство.
На должность астронавта могут подать заявки лица со степенью магистра естественных наук, медицины, инженерии, математики или информатики и трехлетним опытом работы в своей области. Кроме того, требуется сильная мотивация, языковые навыки и стрессоустойчивость.
Космический корабль Crew Dragon перед стыковкой с Международной космической станцией - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 14:44Наука
Европейские астронавты, летящие на МКС на Crew Dragon, готовятся в России
При отборе особое внимание будет уделено гендерному балансу.
В течение следующих десяти лет ЕКА будет набирать 100 сотрудников в год.
Цель ЕКА - собрать как можно более широкое представительство жителей различных стран-членов в резерв астронавтов, всего около 20 человек.
Прием заявок завершится 28 мая.
Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 10:57Наука
Кандидаты в космонавты будут два года изучать устройство кораблей
Финляндия является членом Европейского космического агентства с 1995 года. Доля Финляндии в бюджете ЕКА составляет 27–28 миллионов евро в год. Большая часть этой суммы возвращается в Финляндию в виде заказов ЕКА для финских компаний и исследовательских институтов, сообщает министерство.
 
Космос - РИА НаукаЕвропейское космическое агентствоФинляндия
 
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