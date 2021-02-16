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https://ria.ru/20210216/antalya-1597568276.html
В Анталье задержали туриста, летавшего на параплане в комендантский час
В Анталье задержали туриста, летавшего на параплане в комендантский час
В Анталье полиция задержала украинского туриста, летавшего на параплане во время комендантского часа, сообщает "Турпром". РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T01:11
2021-02-16T01:11
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Анталье полиция задержала украинского туриста, летавшего на параплане во время комендантского часа, сообщает "Турпром". В воскресенье, полицейские бригады увидели парапланериста в районе скал недалеко от пляжа Коньяалты. Стражи порядка, прибывшие на смотровую площадку, подавали ему сигналы руками и свистом.Он заметил команды и приземлился. Однако оказалось, что это украинский турист. Путешественник, на которого не распространяются турецкие антикоронавирусные ограничения, заявил, что не знает о комендантском часе. Кроме того, он прокомментировал: "Нет людей – нет короны", а потом забрал парашют и вернулся в свой отель.Как поясняют турецкие СМИ, полицейские патрули продолжают строго контролировать соблюдение комендантского часа по выходным. Но они достаточно равнодушно относятся к ситуации на пляже Коньяалты, в том числе к полетам парапланов, так как это, как правило, "неприкосновенные" туристы.
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, анталья (провинция), новости - туризм

В Анталье задержали туриста, летавшего на параплане в комендантский час

01:11 16.02.2021
 
© Depositphotos / mikdamПляж Коньяалты в Анталье, Турция
Пляж Коньяалты в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Depositphotos / mikdam
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Анталье полиция задержала украинского туриста, летавшего на параплане во время комендантского часа, сообщает "Турпром".
В воскресенье, полицейские бригады увидели парапланериста в районе скал недалеко от пляжа Коньяалты. Стражи порядка, прибывшие на смотровую площадку, подавали ему сигналы руками и свистом.
Он заметил команды и приземлился. Однако оказалось, что это украинский турист. Путешественник, на которого не распространяются турецкие антикоронавирусные ограничения, заявил, что не знает о комендантском часе.
Кроме того, он прокомментировал: "Нет людей – нет короны", а потом забрал парашют и вернулся в свой отель.
Как поясняют турецкие СМИ, полицейские патрули продолжают строго контролировать соблюдение комендантского часа по выходным. Но они достаточно равнодушно относятся к ситуации на пляже Коньяалты, в том числе к полетам парапланов, так как это, как правило, "неприкосновенные" туристы.
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