США исключили "Ансар Алла" из списка террористических организаций
18:18 16.02.2021 (обновлено: 18:28 16.02.2021)
© AP Photo / Hani MohammedРазрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
© AP Photo / Hani Mohammed
ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. США исключили движение йеменских повстанцев-хуситов "Ансар Алла" из списка террористических организаций, говорится на сайте американского министерства финансов.
"Сегодня, 16 февраля, государственный департамент США отменил внесение "Ансар Алла" в санкционные списки, вследствие чего "Ансар Алла" более не является заблокированным в рамках правил введения санкций, связанных с мировым терроризмом, правил санкций в отношении террористических организаций или президентского указа 13224 в соответствии с поправками", - говорится на сайте ведомства.
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С этого момента физические и юридические лица США не должны получать разрешение Офиса по контролю за иностранными активами минфина США для заключения сделок или ведения деятельности с "Ансар Алла", если в таковых не задействованы другие находящиеся под санкциями лица или виды деятельности, сообщил минфин.
Ранее на слушаниях госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обеспокоен решением внести хуситов в список террористических организаций. Он заявил о планах предложить вычеркнуть их из этого списка.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. Несмотря на это, хуситы продолжают сохранять контроль над обширным севером страны. в частности, над столицей Саной и рядом районов в центральной ее части, где они создали собственные органы власти и систему управления. В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.
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