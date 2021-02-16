https://ria.ru/20210216/ansar-1597736952.html

США исключили "Ансар Алла" из списка террористических организаций

США исключили "Ансар Алла" из списка террористических организаций

США исключили движение йеменских повстанцев-хуситов "Ансар Алла" из списка террористических организаций, говорится на сайте американского министерства финансов. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T18:18

2021-02-16T18:18

2021-02-16T18:28

энтони блинкен

министерство финансов сша

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ансар алла

йемен

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. США исключили движение йеменских повстанцев-хуситов "Ансар Алла" из списка террористических организаций, говорится на сайте американского министерства финансов.С этого момента физические и юридические лица США не должны получать разрешение Офиса по контролю за иностранными активами минфина США для заключения сделок или ведения деятельности с "Ансар Алла", если в таковых не задействованы другие находящиеся под санкциями лица или виды деятельности, сообщил минфин.Ранее на слушаниях госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обеспокоен решением внести хуситов в список террористических организаций. Он заявил о планах предложить вычеркнуть их из этого списка.В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. Несмотря на это, хуситы продолжают сохранять контроль над обширным севером страны. в частности, над столицей Саной и рядом районов в центральной ее части, где они создали собственные органы власти и систему управления. В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.

https://ria.ru/20200409/1569779697.html

https://ria.ru/20200729/1575077241.html

саудовская аравия

йемен

сша

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2021

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энтони блинкен, министерство финансов сша, саудовская аравия, ансар алла, йемен, сша, в мире