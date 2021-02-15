Система ЖКХ Москвы готова к аномальным морозам
15:55 15.02.2021 (обновлено: 15:56 15.02.2021)
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Теплоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме, для бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения города продолжается круглосуточное дежурство, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
Ранее сообщалось, что "оранжевый" уровень погодной опасности, объявленный из-за аномальных морозов, продлен до 22:00 16 февраля. Днем столбик термометра в отдельных районах может опускаться до минус 21 градуса, ночью - до минус 25-27 градусов.
"Теплоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме. Температура теплоносителя в системе городского отопления остается максимальной - 130 градусов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для бесперебойной работы всех систем и объектов жизнеобеспечения города на всех предприятиях комплекса городского хозяйства продолжается круглосуточное дежурство ответственных лиц и ремонтного персонала.
"К оперативному реагированию на нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад, сформированы запасы резервного топлива, подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные", - добавили в ведомстве.