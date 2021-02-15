https://ria.ru/20210215/zhkkh-1597549634.html

Система ЖКХ Москвы готова к аномальным морозам

Система ЖКХ Москвы готова к аномальным морозам

Теплоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме, для бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения города продолжается круглосуточное дежурство,... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T15:55

2021-02-15T15:55

2021-02-15T15:56

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

москва

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Теплоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме, для бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения города продолжается круглосуточное дежурство, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.Ранее сообщалось, что "оранжевый" уровень погодной опасности, объявленный из-за аномальных морозов, продлен до 22:00 16 февраля. Днем столбик термометра в отдельных районах может опускаться до минус 21 градуса, ночью - до минус 25-27 градусов.Отмечается, что для бесперебойной работы всех систем и объектов жизнеобеспечения города на всех предприятиях комплекса городского хозяйства продолжается круглосуточное дежурство ответственных лиц и ремонтного персонала.

https://ria.ru/20210125/praktika-1594440462.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, москва