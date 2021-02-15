https://ria.ru/20210215/yarmarki-1597558116.html
Жители МО смогут купить свежие фрукты и овощи на 150 ярмарках региона
Жители МО смогут купить свежие фрукты и овощи на 150 ярмарках региона
Жители Московской области смогут купить свежие фрукты и овощи на 150 местных ярмарках, которые будут организованы в этом году. Об этом сообщил телеканал "360"... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T16:28
2021-02-15T16:28
2021-02-15T16:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597555838_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_1e9d67fbfaa2ff3a46db7f8e6f92d154.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Жители Московской области смогут купить свежие фрукты и овощи на 150 местных ярмарках, которые будут организованы в этом году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.Исполняющий обязанности главы ведомства Сергей Воскресенский уточнил, что ярмарки проведут во всех округах Подмосковья.По словам Воскресенского, самое большое количество мероприятий проведут в Одинцове, Красногорске, Люберцах, Истре, Лотошине, Щелкове и Химках. За прошлые два года в регионе прошли 482 ярмарки сельскохозяйственной продукции. Чаще всего посетители покупали овощи, мед и мясо.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597555838_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_c1ac0165c63d8744f948afd781b3a52c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости.
Жители Московской области смогут купить свежие фрукты и овощи на 150 местных ярмарках, которые будут организованы в этом году. Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Исполняющий обязанности главы ведомства Сергей Воскресенский уточнил, что ярмарки проведут во всех округах Подмосковья.
"С учетом сезонности созревания овощей и фруктов и стабильной работы организаторов ярмарок ожидаемое количество сельскохозяйственных ярмарок может увеличиться до 200", — отметил он.
По словам Воскресенского, самое большое количество мероприятий проведут в Одинцове, Красногорске, Люберцах, Истре, Лотошине, Щелкове и Химках. За прошлые два года в регионе прошли 482 ярмарки сельскохозяйственной продукции. Чаще всего посетители покупали овощи, мед и мясо.