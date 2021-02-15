https://ria.ru/20210215/yarmarki-1597558116.html

Жители МО смогут купить свежие фрукты и овощи на 150 ярмарках региона

Жители МО смогут купить свежие фрукты и овощи на 150 ярмарках региона

Жители Московской области смогут купить свежие фрукты и овощи на 150 местных ярмарках, которые будут организованы в этом году. Об этом сообщил телеканал "360"... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T16:28

2021-02-15T16:28

2021-02-15T16:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597555838_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_1e9d67fbfaa2ff3a46db7f8e6f92d154.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Жители Московской области смогут купить свежие фрукты и овощи на 150 местных ярмарках, которые будут организованы в этом году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.Исполняющий обязанности главы ведомства Сергей Воскресенский уточнил, что ярмарки проведут во всех округах Подмосковья.По словам Воскресенского, самое большое количество мероприятий проведут в Одинцове, Красногорске, Люберцах, Истре, Лотошине, Щелкове и Химках. За прошлые два года в регионе прошли 482 ярмарки сельскохозяйственной продукции. Чаще всего посетители покупали овощи, мед и мясо.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)