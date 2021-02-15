Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210215/yarmarki-1597558116.html
Жители МО смогут купить свежие фрукты и овощи на 150 ярмарках региона
Жители МО смогут купить свежие фрукты и овощи на 150 ярмарках региона
Жители Московской области смогут купить свежие фрукты и овощи на 150 местных ярмарках, которые будут организованы в этом году. Об этом сообщил телеканал "360"... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T16:28
2021-02-15T16:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597555838_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_1e9d67fbfaa2ff3a46db7f8e6f92d154.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Жители Московской области смогут купить свежие фрукты и овощи на 150 местных ярмарках, которые будут организованы в этом году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.Исполняющий обязанности главы ведомства Сергей Воскресенский уточнил, что ярмарки проведут во всех округах Подмосковья.По словам Воскресенского, самое большое количество мероприятий проведут в Одинцове, Красногорске, Люберцах, Истре, Лотошине, Щелкове и Химках. За прошлые два года в регионе прошли 482 ярмарки сельскохозяйственной продукции. Чаще всего посетители покупали овощи, мед и мясо.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597555838_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_c1ac0165c63d8744f948afd781b3a52c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

Жители МО смогут купить свежие фрукты и овощи на 150 ярмарках региона

16:28 15.02.2021
 
© РИА Новости / Александр КряжевПродавщица в медицинской маске на рынке
Продавщица в медицинской маске на рынке - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Жители Московской области смогут купить свежие фрукты и овощи на 150 местных ярмарках, которые будут организованы в этом году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Исполняющий обязанности главы ведомства Сергей Воскресенский уточнил, что ярмарки проведут во всех округах Подмосковья.

"С учетом сезонности созревания овощей и фруктов и стабильной работы организаторов ярмарок ожидаемое количество сельскохозяйственных ярмарок может увеличиться до 200", — отметил он.

По словам Воскресенского, самое большое количество мероприятий проведут в Одинцове, Красногорске, Люберцах, Истре, Лотошине, Щелкове и Химках. За прошлые два года в регионе прошли 482 ярмарки сельскохозяйственной продукции. Чаще всего посетители покупали овощи, мед и мясо.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:29Украинские железнодорожники пожаловались на "средневековые" условия труда
06:22В Якутии проводят проверку после того, как ученик ударил учительницу
06:09В ОП призвали Роскомнадзор изучить соцсеть Clubhouse
06:06В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников
05:39"Коммерсант": в России предложили поднять цены на колбасу
05:13Губернатор Нью-Йорка ответил на обвинения в сокрытии смертей от COVID-19
04:56"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
04:44На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу
04:18В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ
04:15В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
04:07Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека
04:03Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море
03:18Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты
03:14Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля
03:11На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356
03:07Российский прибор не смог попасть на китайский лунный аппарат
03:01В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России
02:37В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса
02:35Аналитики подсчитали доходы фрилансеров в России
02:32Раскрыта опасность звона в ушах
Лента новостейМолния