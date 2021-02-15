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В Японии произошел новый афтершок магнитудой 5,3
В Японии произошел новый афтершок магнитудой 5,3
Повторное землетрясение магнитудой 5,3 произошло вечером понедельника в префектуре Фукусима, угрозы цунами нет. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T15:41
2021-02-15T15:41
2021-02-15T15:50
япония
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ТОКИО, 15 фев – РИА Новости. Повторное землетрясение магнитудой 5,3 произошло вечером понедельника в префектуре Фукусима, угрозы цунами нет.По данным Главного метеорологического агентства Японии, толчки были зафиксированы в 21.26 по местному времени (15.26 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под водой.Небольшие толчки ощущались также в Токио, передает корреспондент РИА Новости.В субботу, 13 февраля, на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3. Толчки были зафиксированы в 23.08 (17.08 мск) в районе префектуры Фукусима в Тихом океане, очаг залегал на глубине 55 километров. Максимальная сила толчков в префектуре Фукусима и Мияги составила 6+ по семибалльной японской шкале. Толчки ощущались и в Токио, их сила в центре столицы составила около 4 баллов. Днем 14 февраля в регионе префектуры Фукусима был зафиксирован афтершок магнитудой 5,2.По последним данным, при землетрясении пострадали не менее 155 человек. Более половины из пострадавших приходится на префектуру Фукусима. О жертвах пока не сообщается.На атомных электростанциях в этом районе нештатных ситуаций или утечки радиации не выявлено. Правительство сообщило, что без электричества остался почти 1 миллион домохозяйств в районе Канто, где находится Токио, за исключением самой столицы, и в районе Тохоку. Подачу электроэнергии в большинство районах удалось почти полностью восстановить к полудню воскресенья.
https://ria.ru/20210214/zemletryasenie-1597392551.html
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япония, в мире
ТОКИО, 15 фев – РИА Новости. Повторное землетрясение магнитудой 5,3 произошло вечером понедельника в префектуре Фукусима, угрозы цунами нет.
По данным Главного метеорологического агентства Японии, толчки были зафиксированы в 21.26 по местному времени (15.26 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под водой.
Небольшие толчки ощущались также в Токио, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу, 13 февраля, на северо-востоке Японии
произошло землетрясение магнитудой 7,3. Толчки были зафиксированы в 23.08 (17.08 мск) в районе префектуры Фукусима в Тихом океане
, очаг залегал на глубине 55 километров. Максимальная сила толчков в префектуре Фукусима и Мияги
составила 6+ по семибалльной японской шкале. Толчки ощущались и в Токио
, их сила в центре столицы составила около 4 баллов. Днем 14 февраля в регионе префектуры Фукусима был зафиксирован афтершок магнитудой 5,2.
По последним данным, при землетрясении пострадали не менее 155 человек. Более половины из пострадавших приходится на префектуру Фукусима. О жертвах пока не сообщается.
На атомных электростанциях в этом районе нештатных ситуаций или утечки радиации не выявлено. Правительство сообщило, что без электричества остался почти 1 миллион домохозяйств в районе Канто, где находится Токио, за исключением самой столицы, и в районе Тохоку. Подачу электроэнергии в большинство районах удалось почти полностью восстановить к полудню воскресенья.