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Янтарная кислота: польза и вред порошка из "солнечного камня"
Янтарная кислота: польза и вред порошка из "солнечного камня"
Янтарная кислота — соединение, которое играет важную роль в метаболизме. О свойствах вещества — в материале РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T19:51
2021-02-15T19:51
здоровый образ жизни (зож)
косметология
витамины
здоровье - общество
питание
общество
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Янтарная кислота — соединение, которое играет важную роль в метаболизме. О свойствах вещества — в материале РИА Новости.Применение янтарной кислотыБутандиовая или этан-1,2-дикарбоновая кислота — она же янтарная — это продукт, полученный в процессе переработки природного янтаря. Продукт из "солнечного камня" выглядит как белый кристаллический порошок и походит по вкусу на лимонную кислоту. Из него делают лекарственные препараты и БАДы в форме таблеток, капсул, раствора для инъекций или расфасовывают по саше. Вещество добавляют в косметические маски, скрабы, зубные порошки, настойки для ингаляций. Янтарную кислоту применяют в качестве биологической добавки в питании животных и для подкормки растений.Применение янтарной кислоты в медицинеТакже довольно эффективно используется янтарная кислота для похудения, так как помогает ускорить процессы, способствующие расщеплению жира.Кроме того, соли янтарной кислоты положительно влияют на работу головного мозга, что может значительно отсрочить появление признаков старения. Именно поэтому вещество назначают при появлении первых признаков развития патологических процессов мозга у пожилых людей.Действие янтарной кислотыКак отмечает специалист, янтарная кислота — это важнейший элемент в образовании веществ, которые участвуют в строительстве и обновлении клеток и тканей. Она противостоит делению злокачественных клеток, снижает выработку гистамина, регулирует энергетический обмен, нормализует функции органов и тканей, восстанавливая в них протекание биохимических реакций.Эта кислота защищает клетки организма от негативного воздействия окружающей среды, оказывает антитоксическое, противовирусное и антигипоксическое воздействие на организм в целом.Янтарная кислота как регулятор состояния организмаОрганизм человека вырабатывает янтарную кислоту, которая участвует в процессах метаболизма и клеточного дыхания. Потребность в ней растет при повышенных физических, психоэмоциональных, интеллектуальных нагрузках, болезнях. Янтарная кислота способна скапливаться именно в тех тканях, которые в ней нуждаются, игнорируя здоровые органы.Если наблюдается дефицит, то запас вещества можно пополнить с помощью биологически активных добавок и препаратов, например, таблеток янтарной кислоты.Янтарная кислота: показания и противопоказанияЧаще всего препараты на основе янтарной кислоты назначают при лечении:Соединение не является допингом, не приводит к истощению внутренних сил организма. Оно не вызывает привыкания и относится к веществам 5 класса опасности, то есть практически не токсично и не обладает мутагенным действием.Поскольку янтарная кислота — вещество, вырабатываемое в организме человека, при ее приеме очень редко возникает аллергическая реакция. Однако существуют и противопоказания к применению:Совместимость янтарной кислоты с другими препаратами доказана. Вещество рекомендуют принимать со многими лекарствами, так как оно снижает их токсический эффект. При этом кислота снижает действие барбитуратов и анксиолитиков, потому лучше принимать ее отдельно от микронутриентов.Пероральное использованиеЧаще всего ответ на вопрос, как принимать янтарную кислоту, содержится в упаковке приобретенной добавки. В соответствии с инструкцией янтарную кислоту следует употреблять до еды, предварительно растворив в фруктовом или ягодном соке или минеральной воде.Косметологическое использованиеОдно из важных мест среди всего, для чего полезна янтарная кислота, занимает красота. Это связано с ее свойствами замедлять процессы старения, снимать воспаления и бороться с пигментацией. Косметика на основе янтаря была известна еще во времена Древнего Египта и востребована до сих пор.Янтарная кислота для лицаИспользование янтарной кислоты для женщин является отличным способом повысить эластичность кожи, выровнять ее тон, сделать темные круги под глазами менее заметными и обновить верхние слои наружных покровов.Для кожи лица вещество можно использовать как самостоятельно, так и в качестве обогащающего компонента различных готовых косметических средств.В первом случае необходимо растолочь две таблетки весом 1 грамм и добавить к получившемуся порошку 1 столовую ложку воды. Когда смесь растворится, ее можно наносить на лицо. Маску стоит оставлять на коже до полного впитывания, не смывая. Повторять процедуру разрешается 1-2 раза в неделю.Во втором случае можно добавлять по две растолченные таблетки весом 1 грамм на каждые 100 мл косметического средства (маски, крема, тоника и других), а после использовать его обычным способом. Применение янтарной кислоты для рукВещество из янтаря благотворно воздействует на кожу рук и ногтевую пластину. Чтобы сделать полезную маску-скраб из янтарной кислоты, необходимо смешать измельченную таблетку препарата и чайную ложку меда. С получившимся составом нужно сделать массаж рук, а затем смыть его теплой водой.А для здоровья ногтей можно приготовить специальную ванночку. Для этого нужно развести пару таблеток янтарной кислоты в небольшом количестве воды, дать настояться, а после долить горячей жидкости, чтобы можно было окунуть в состав руки. После 10 минут в такой ванночке кожа станет нежнее, а ногтевая пластина посветлеет.
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здоровый образ жизни (зож), косметология, витамины, здоровье - общество, питание, общество

Янтарная кислота: польза и вред порошка из "солнечного камня"

19:51 15.02.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Anatoly Mikhaltsov / Микрокристаллы янтарной кислоты / Cropped imageМикрокристаллы янтарной кислоты
Микрокристаллы янтарной кислоты - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
CC BY-SA 4.0 / Anatoly Mikhaltsov / Микрокристаллы янтарной кислоты / Cropped image
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Янтарная кислота — соединение, которое играет важную роль в метаболизме. О свойствах вещества — в материале РИА Новости.

Применение янтарной кислоты

Бутандиовая или этан-1,2-дикарбоновая кислота — она же янтарная — это продукт, полученный в процессе переработки природного янтаря. Продукт из "солнечного камня" выглядит как белый кристаллический порошок и походит по вкусу на лимонную кислоту. Из него делают лекарственные препараты и БАДы в форме таблеток, капсул, раствора для инъекций или расфасовывают по саше. Вещество добавляют в косметические маски, скрабы, зубные порошки, настойки для ингаляций. Янтарную кислоту применяют в качестве биологической добавки в питании животных и для подкормки растений.

Применение янтарной кислоты в медицине

— Это вещество используют при гипоксии, варикозе, сердечной недостаточности, для укрепления иммунитета, нормализации работы поджелудочной железы, профилактики возрастной деменции и когнитивных расстройств, повышения стрессоустойчивости и при повышенных умственных и физических нагрузках. Кроме того, она помогает справиться с интоксикацией, в том числе алкогольной, и снижает уровень сахара в крови, — рассказала нутрициолог Елена Селезнева.
Также довольно эффективно используется янтарная кислота для похудения, так как помогает ускорить процессы, способствующие расщеплению жира.
Кроме того, соли янтарной кислоты положительно влияют на работу головного мозга, что может значительно отсрочить появление признаков старения. Именно поэтому вещество назначают при появлении первых признаков развития патологических процессов мозга у пожилых людей.
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Действие янтарной кислоты

Как отмечает специалист, янтарная кислота — это важнейший элемент в образовании веществ, которые участвуют в строительстве и обновлении клеток и тканей. Она противостоит делению злокачественных клеток, снижает выработку гистамина, регулирует энергетический обмен, нормализует функции органов и тканей, восстанавливая в них протекание биохимических реакций.
Эта кислота защищает клетки организма от негативного воздействия окружающей среды, оказывает антитоксическое, противовирусное и антигипоксическое воздействие на организм в целом.

Янтарная кислота как регулятор состояния организма

Организм человека вырабатывает янтарную кислоту, которая участвует в процессах метаболизма и клеточного дыхания. Потребность в ней растет при повышенных физических, психоэмоциональных, интеллектуальных нагрузках, болезнях. Янтарная кислота способна скапливаться именно в тех тканях, которые в ней нуждаются, игнорируя здоровые органы.
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Если наблюдается дефицит, то запас вещества можно пополнить с помощью биологически активных добавок и препаратов, например, таблеток янтарной кислоты.
— Симптомы, сигнализирующие о нехватке этого вещества: ранние возрастные изменения, нехватка сил, повышенная утомляемость, сниженный иммунитет, эмоциональный упадок, депрессия, метеочувствительность, нарушения памяти и способности сосредоточиться, — отметила эксперт.

Янтарная кислота: показания и противопоказания

Чаще всего препараты на основе янтарной кислоты назначают при лечении:
  • болезней щитовидной железы;
  • гингивита и пародонтоза;
  • ОРЗ;
  • сердечно-сосудистых заболеваний;
  • отравлений, в том числе похмельного синдрома;
  • анемии и других недугах.
Соединение не является допингом, не приводит к истощению внутренних сил организма. Оно не вызывает привыкания и относится к веществам 5 класса опасности, то есть практически не токсично и не обладает мутагенным действием.
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Поскольку янтарная кислота — вещество, вырабатываемое в организме человека, при ее приеме очень редко возникает аллергическая реакция. Однако существуют и противопоказания к применению:
  • артериальная гипертензия;
  • ишемическая болезнь сердца;
  • язва желудка или кишечника;
  • стенокардия;
  • глаукома;
  • поздний гестоз беременных.
Совместимость янтарной кислоты с другими препаратами доказана. Вещество рекомендуют принимать со многими лекарствами, так как оно снижает их токсический эффект. При этом кислота снижает действие барбитуратов и анксиолитиков, потому лучше принимать ее отдельно от микронутриентов.

Пероральное использование

Чаще всего ответ на вопрос, как принимать янтарную кислоту, содержится в упаковке приобретенной добавки. В соответствии с инструкцией янтарную кислоту следует употреблять до еды, предварительно растворив в фруктовом или ягодном соке или минеральной воде.
— Для профилактики заболеваний и улучшения общего самочувствия взрослым рекомендуется принимать 100-300 миллиграмм в день в течение месяца. Применение янтарной кислоты в больших суточных дозах может назначить только врач по показаниям. Также, для предупреждения развития алкогольной интоксикации 200 миллиграмм вещества принимают за час до приема алкоголя. Для снятия алкогольной интоксикации — по 200 миллиграмм 3-4 раза в сутки, — отметила Елена Селезнева.
CC BY 3.0 / LHcheM / Sample of succinic acidЯнтарная кислота
Янтарная кислота - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
CC BY 3.0 / LHcheM / Sample of succinic acid
Янтарная кислота

Косметологическое использование

Одно из важных мест среди всего, для чего полезна янтарная кислота, занимает красота. Это связано с ее свойствами замедлять процессы старения, снимать воспаления и бороться с пигментацией. Косметика на основе янтаря была известна еще во времена Древнего Египта и востребована до сих пор.

Янтарная кислота для лица

Использование янтарной кислоты для женщин является отличным способом повысить эластичность кожи, выровнять ее тон, сделать темные круги под глазами менее заметными и обновить верхние слои наружных покровов.
Для кожи лица вещество можно использовать как самостоятельно, так и в качестве обогащающего компонента различных готовых косметических средств.
В первом случае необходимо растолочь две таблетки весом 1 грамм и добавить к получившемуся порошку 1 столовую ложку воды. Когда смесь растворится, ее можно наносить на лицо. Маску стоит оставлять на коже до полного впитывания, не смывая. Повторять процедуру разрешается 1-2 раза в неделю.
Во втором случае можно добавлять по две растолченные таблетки весом 1 грамм на каждые 100 мл косметического средства (маски, крема, тоника и других), а после использовать его обычным способом.
© Depositphotos / VitalikRadkoКосметолог делает маску из глины девушке в спа-салоне
Косметолог делает маску из глины девушке в спа-салоне - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Depositphotos / VitalikRadko

Применение янтарной кислоты для рук

Вещество из янтаря благотворно воздействует на кожу рук и ногтевую пластину.
Чтобы сделать полезную маску-скраб из янтарной кислоты, необходимо смешать измельченную таблетку препарата и чайную ложку меда. С получившимся составом нужно сделать массаж рук, а затем смыть его теплой водой.
А для здоровья ногтей можно приготовить специальную ванночку. Для этого нужно развести пару таблеток янтарной кислоты в небольшом количестве воды, дать настояться, а после долить горячей жидкости, чтобы можно было окунуть в состав руки. После 10 минут в такой ванночке кожа станет нежнее, а ногтевая пластина посветлеет.
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