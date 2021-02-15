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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210215/yakutiya-1597524610.html
В Якутии рассказали о средствах на выплаты семьям при рождении детей
В Якутии рассказали о средствах на выплаты семьям при рождении детей
Якутия в рамках национального проекта "Демография" в 2021 году направит около 5 миллиардов рублей на выплаты семьям при рождении детей, что почти в 1,5 раза... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T13:57
2021-02-15T14:15
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
дальний восток
олекминский район
якутск
общество
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ЯКУТСК, 15 фев – РИА Новости. Якутия в рамках национального проекта "Демография" в 2021 году направит около 5 миллиардов рублей на выплаты семьям при рождении детей, что почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики в Telegram.По словам министра труда и социального развития региона Елены Волковой, которые приводятся в сообщении, финансирование мероприятий нацпроекта "Демография" в этом году превысило прошлогодний объем на 1,4 миллиарда рублей и составило более 6,8 миллиарда рублей."В текущем году около 5 миллиардов рублей будет выделено на выплаты семьям в рамках проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" или в 1,4 раза больше прошлого года. Этими выплатами при рождении детей будут охвачены более 16 тысяч семей", - сказала Волкова.Более 1,1 миллиарда рублей в республике направят на строительство и приобретение детсадов в Олекминском, Алданском, Амгинском, Намском, Таттинском, Усть-Алданском районах и городе Якутске. Работы пройдут по проекту "Содействие занятости".На проект "Старшее поколение" предусмотрено 465 миллионов рублей. На эти средства завершат строительство Спального корпуса Вилюйского психоневрологического дома-интерната в селе Сосновка Вилюйского района, а также продолжат строительство аналогичного корпуса на 200 мест дома престарелых и инвалидов в городе Олекминске Олекминского района. Кроме того, в республике в рамках проекта проведут вакцинацию против пневмококковой инфекции. Также предлагается внедрить муниципальные программы укрепления общественного здоровья в 11 улусах.Ранее сообщалось о том, что впервые за шесть лет в Якутии повысилась рождаемость. За прошлый год в регионе родилось 12 957 детей, что на 140 малышей больше, чем в 2019 году. В 2020 году прирост численности населения Якутии почти в четыре раза превысил показатель 2019-го. Число жителей республики составляет 984 700 человек. В регионе самый высокий уровень естественного прироста численности населения на Дальнем Востоке.
https://ria.ru/20210209/yakutiya-1596618247.html
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республика саха (якутия), дальний восток, олекминский район, якутск, общество

В Якутии рассказали о средствах на выплаты семьям при рождении детей

13:57 15.02.2021 (обновлено: 14:15 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЯКУТСК, 15 фев – РИА Новости. Якутия в рамках национального проекта "Демография" в 2021 году направит около 5 миллиардов рублей на выплаты семьям при рождении детей, что почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики в Telegram.
По словам министра труда и социального развития региона Елены Волковой, которые приводятся в сообщении, финансирование мероприятий нацпроекта "Демография" в этом году превысило прошлогодний объем на 1,4 миллиарда рублей и составило более 6,8 миллиарда рублей.
"В текущем году около 5 миллиардов рублей будет выделено на выплаты семьям в рамках проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" или в 1,4 раза больше прошлого года. Этими выплатами при рождении детей будут охвачены более 16 тысяч семей", - сказала Волкова.
Более 1,1 миллиарда рублей в республике направят на строительство и приобретение детсадов в Олекминском, Алданском, Амгинском, Намском, Таттинском, Усть-Алданском районах и городе Якутске. Работы пройдут по проекту "Содействие занятости".
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Ранее сообщалось о том, что впервые за шесть лет в Якутии повысилась рождаемость. За прошлый год в регионе родилось 12 957 детей, что на 140 малышей больше, чем в 2019 году. В 2020 году прирост численности населения Якутии почти в четыре раза превысил показатель 2019-го. Число жителей республики составляет 984 700 человек. В регионе самый высокий уровень естественного прироста численности населения на Дальнем Востоке.
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