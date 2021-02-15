В Кировской области Дед Мороз пойдет под суд за нетрезвое вождение
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Пьяный мужчина в костюме Деда Мороза, управлявший автомобилем в новогоднюю ночь, предстанет перед судом в Кировской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Первого января в час ночи внимание инспекторов ДПС, несших службу на улицах Кирово-Чепецка, привлек автомобиль ВАЗ-21099, которым управлял мужчина в костюме Деда Мороза. Сотрудники ГИБДД подали знак остановиться, но машина продолжила движение. Наряд ДПС начал преследование.
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"На улице Терещенко автомобиль был остановлен, управлявший им "Дед Мороз" пояснил инспектору, что водительского удостоверения у него нет и никогда не было. При этом от нарушителя исходил запах алкоголя, он неустойчиво держался на ногах, а речь была несвязна. От предложения пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался", - говорится в сообщении.
При проверке по базам данных полицейские установили, что мужчина в январе 2020 года был осужден по статье 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", тогда ему было назначено наказание в виде 8 месяцев и 10 дней принудительных работ.
"Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию"). В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело и обвинительный акт направлены прокурору Кирово-Чепецка на утверждение. Водитель предстанет перед судом", - отмечается в сообщении.