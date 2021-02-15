https://ria.ru/20210215/vozdushnaya-dozapravka-morskaya-aviatsiya-baltflota-provela-ucheniya-1597576943.html
Воздушная дозаправка: морская авиация Балтфлота провела учения
Воздушная дозаправка: морская авиация Балтфлота провела учения
В небе над Калининградской областью военные летчики отработали воздушную дозаправку. К занятиям морской авиации Балтийского флота были привлечены экипажи истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М.
2021-02-15T17:55
2021-02-15T17:55
2021-02-15T17:55
балтийский флот вмф россии
су-24
су-30
калининградская область
видео
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Сама дозаправка может выполняться не только днем, но и в темное время суток. Элемент позволяет летчикам решать поставленные задачи на большом удалении от мест базирования.
калининградская область
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Воздушная дозаправка: морская авиация Балтфлота провела учения
В небе над Калининградской областью военные летчики отработали воздушную дозаправку. К занятиям морской авиации Балтийского флота были привлечены экипажи истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М. Сама дозаправка может выполняться не только днем, но и в темное время суток. Элемент позволяет летчикам решать поставленные задачи на большом удалении от мест базирования.
2021-02-15T17:55
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PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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видео, балтийский флот вмф россии, су-24, су-30, калининградская область, видео
Воздушная дозаправка: морская авиация Балтфлота провела учения
В небе над Калининградской областью военные летчики отработали воздушную дозаправку. К занятиям морской авиации Балтийского флота были привлечены экипажи истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М.
2021-02-15T17:55
true
PT0M53S
Воздушная дозаправка: морская авиация Балтфлота провела учения
В небе над Калининградской областью военные летчики отработали воздушную дозаправку. К занятиям морской авиации Балтийского флота были привлечены экипажи истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М.