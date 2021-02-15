https://ria.ru/20210215/vozdushnaya-dozapravka-morskaya-aviatsiya-baltflota-provela-ucheniya-1597576943.html

Воздушная дозаправка: морская авиация Балтфлота провела учения

Воздушная дозаправка: морская авиация Балтфлота провела учения

В небе над Калининградской областью военные летчики отработали воздушную дозаправку. К занятиям морской авиации Балтийского флота были привлечены экипажи истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М.

2021-02-15T17:55

2021-02-15T17:55

2021-02-15T17:55

балтийский флот вмф россии

су-24

су-30

калининградская область

видео

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Сама дозаправка может выполняться не только днем, но и в темное время суток. Элемент позволяет летчикам решать поставленные задачи на большом удалении от мест базирования.

калининградская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Воздушная дозаправка: морская авиация Балтфлота провела учения В небе над Калининградской областью военные летчики отработали воздушную дозаправку. К занятиям морской авиации Балтийского флота были привлечены экипажи истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М. Сама дозаправка может выполняться не только днем, но и в темное время суток. Элемент позволяет летчикам решать поставленные задачи на большом удалении от мест базирования. 2021-02-15T17:55 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, балтийский флот вмф россии, су-24, су-30, калининградская область, видео