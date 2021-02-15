https://ria.ru/20210215/vladivostok-1597487276.html

Энергетики устранили аварию на электросетях на острове Русском

Энергетики устранили аварию на электросетях на острове Русском

Энергетики устранили аварию на электросетях на острове Русском во Владивостоке, где без света из-за снежного циклона остались около 1 тысячи жителей. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T10:10

2021-02-15T10:10

2021-02-15T10:10

японское море

примгидромет

олег кожемяко

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 15 фев – РИА Новости. Энергетики устранили аварию на электросетях на острове Русском во Владивостоке, где без света из-за снежного циклона остались около 1 тысячи жителей.Ранее в понедельник на сетях "Оборонэнерго" на острове произошла авария. Как сообщали местные жители в мессенджерах, отключены жители минимум восьми поселков и улиц. В правительстве РИА Новости уточняли, что без света остались около 1 тысячи человек, на месте работали электрики."В 13.48 (06.48 мск) произошло отключение фидера по причине повреждения на ВЛ 6кВ… В настоящее время повреждение устранено. В течение 15 минут начнут подключение", - сообщил журналистам представитель мэрии.Как передает корреспондент РИА Новости, дома на острове уже начали подключать к электроснабжению.По данным Примгидромета, над Японским морем смещается углубляющийся циклон, он принес снегопады и метели в регион. Сейчас во Владивостоке метель, гололед, сильный ветер. В город запрещен въезд большегрузов. По краю отменены несколько десятков автобусных рейсов. Глава Приморья Олег Кожемяко поручил по возможности отпустить сотрудников предприятий домой пораньше, а при необходимости отменить занятия в школах. Ожидается, что снег во Владивостоке прекратится в ночь на вторник.

https://ria.ru/20210215/vladivostok-1597479307.html

японское море

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

японское море, примгидромет, олег кожемяко, владивосток, происшествия