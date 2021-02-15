Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210215/vladivostok-1597487276.html
Энергетики устранили аварию на электросетях на острове Русском
Энергетики устранили аварию на электросетях на острове Русском
Энергетики устранили аварию на электросетях на острове Русском во Владивостоке, где без света из-за снежного циклона остались около 1 тысячи жителей. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T10:10
2021-02-15T10:10
японское море
примгидромет
олег кожемяко
владивосток
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586390332_0:0:1158:651_1920x0_80_0_0_6e87c9b135791fa7b5e7cf7c7a4ee8e0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 фев – РИА Новости. Энергетики устранили аварию на электросетях на острове Русском во Владивостоке, где без света из-за снежного циклона остались около 1 тысячи жителей.Ранее в понедельник на сетях "Оборонэнерго" на острове произошла авария. Как сообщали местные жители в мессенджерах, отключены жители минимум восьми поселков и улиц. В правительстве РИА Новости уточняли, что без света остались около 1 тысячи человек, на месте работали электрики."В 13.48 (06.48 мск) произошло отключение фидера по причине повреждения на ВЛ 6кВ… В настоящее время повреждение устранено. В течение 15 минут начнут подключение", - сообщил журналистам представитель мэрии.Как передает корреспондент РИА Новости, дома на острове уже начали подключать к электроснабжению.По данным Примгидромета, над Японским морем смещается углубляющийся циклон, он принес снегопады и метели в регион. Сейчас во Владивостоке метель, гололед, сильный ветер. В город запрещен въезд большегрузов. По краю отменены несколько десятков автобусных рейсов. Глава Приморья Олег Кожемяко поручил по возможности отпустить сотрудников предприятий домой пораньше, а при необходимости отменить занятия в школах. Ожидается, что снег во Владивостоке прекратится в ночь на вторник.
https://ria.ru/20210215/vladivostok-1597479307.html
японское море
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586390332_129:0:1029:675_1920x0_80_0_0_89c08df49bf007dc22f449bbad08fca8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
японское море, примгидромет, олег кожемяко, владивосток, происшествия

Энергетики устранили аварию на электросетях на острове Русском

10:10 15.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Приморского краяМост на остров Русский во Владивостоке, расчищаемый от наледи, которая образовалась в результате осадков
Мост на остров Русский во Владивостоке, расчищаемый от наледи, которая образовалась в результате осадков - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Приморского края
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 фев – РИА Новости. Энергетики устранили аварию на электросетях на острове Русском во Владивостоке, где без света из-за снежного циклона остались около 1 тысячи жителей.
Ранее в понедельник на сетях "Оборонэнерго" на острове произошла авария. Как сообщали местные жители в мессенджерах, отключены жители минимум восьми поселков и улиц. В правительстве РИА Новости уточняли, что без света остались около 1 тысячи человек, на месте работали электрики.
"В 13.48 (06.48 мск) произошло отключение фидера по причине повреждения на ВЛ 6кВ… В настоящее время повреждение устранено. В течение 15 минут начнут подключение", - сообщил журналистам представитель мэрии.
Как передает корреспондент РИА Новости, дома на острове уже начали подключать к электроснабжению.
По данным Примгидромета, над Японским морем смещается углубляющийся циклон, он принес снегопады и метели в регион. Сейчас во Владивостоке метель, гололед, сильный ветер. В город запрещен въезд большегрузов. По краю отменены несколько десятков автобусных рейсов. Глава Приморья Олег Кожемяко поручил по возможности отпустить сотрудников предприятий домой пораньше, а при необходимости отменить занятия в школах. Ожидается, что снег во Владивостоке прекратится в ночь на вторник.
Очистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
Вчера, 08:46
Часть острова Русский во Владивостоке осталась без света из-за циклона
 
Японское мореПримгидрометОлег КожемякоВладивостокПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:29Украинские железнодорожники пожаловались на "средневековые" условия труда
06:22В Якутии проводят проверку после того, как ученик ударил учительницу
06:09В ОП призвали Роскомнадзор изучить соцсеть Clubhouse
06:06В Центробанке заявили о серьезном вызове со стороны мошенников
05:39"Коммерсант": в России предложили поднять цены на колбасу
05:13Губернатор Нью-Йорка ответил на обвинения в сокрытии смертей от COVID-19
04:56"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
04:44На Сахалине из-за циклона задержали самолеты и закрыли паромную переправу
04:18В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ
04:15В Приморье число ДТП во время снежного циклона выросло на 70%
04:07Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека
04:03Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" провел стрельбы в Японском море
03:18Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты
03:14Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 23 февраля
03:11На заводе рассказали о судьбе шестого фрегата проекта 11356
03:07Российский прибор не смог попасть на китайский лунный аппарат
03:01В Киеве признали невозможность отказа от закупок электроэнергии у России
02:37В доме жителя Приморья нашли бочку с раствором масла каннабиса
02:35Аналитики подсчитали доходы фрилансеров в России
02:32Раскрыта опасность звона в ушах
Лента новостейМолния