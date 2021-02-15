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Часть острова Русский во Владивостоке осталась без света из-за циклона
Часть острова Русский во Владивостоке осталась без света из-за циклона
Часть острова Русский во Владивостоке осталась без света после аварии на сетях из-за непогоды, сообщил РИА Новости представитель АО "Оборонэнерго". РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T08:46
2021-02-15T09:56
японское море
примгидромет
олег кожемяко
русский (остров)
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 15 фев — РИА Новости. Часть острова Русский во Владивостоке осталась без света после аварии на сетях из-за непогоды, сообщил РИА Новости представитель АО "Оборонэнерго".Как пишут местные жители в мессенджерах, без света остались поселки Шигино, КЭТ, Подножье-1, Подножье, Рында, Воевода, а также улицы Аэродромная и Амурская.По данным Примгидромета, над Японским морем усиливается циклон. Сейчас в регионе метель, гололед и сильный ветер. Город закрыт для большегрузов, отменены несколько десятков автобусных рейсов.Глава Приморья Олег Кожемяко поручил по возможности отпустить сотрудников предприятий домой пораньше, а при необходимости отменить занятия в школах. Ожидается, что снег прекратится в ночь на вторник.
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японское море, примгидромет, олег кожемяко, русский (остров), владивосток, происшествия

Часть острова Русский во Владивостоке осталась без света из-за циклона

08:46 15.02.2021 (обновлено: 09:56 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток" / Перейти в фотобанкОчистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке
Очистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток"
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ВЛАДИВОСТОК, 15 фев — РИА Новости. Часть острова Русский во Владивостоке осталась без света после аварии на сетях из-за непогоды, сообщил РИА Новости представитель АО "Оборонэнерго".
"Бригада выехала на осмотр", — добавил собеседник агентства.
Как пишут местные жители в мессенджерах, без света остались поселки Шигино, КЭТ, Подножье-1, Подножье, Рында, Воевода, а также улицы Аэродромная и Амурская.
По данным Примгидромета, над Японским морем усиливается циклон. Сейчас в регионе метель, гололед и сильный ветер. Город закрыт для большегрузов, отменены несколько десятков автобусных рейсов.
Глава Приморья Олег Кожемяко поручил по возможности отпустить сотрудников предприятий домой пораньше, а при необходимости отменить занятия в школах. Ожидается, что снег прекратится в ночь на вторник.
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Японское мореПримгидрометОлег КожемякоРусский (остров)ВладивостокПроисшествия
 
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