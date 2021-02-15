https://ria.ru/20210215/vladivostok-1597479307.html

Часть острова Русский во Владивостоке осталась без света из-за циклона

Часть острова Русский во Владивостоке осталась без света из-за циклона

Часть острова Русский во Владивостоке осталась без света после аварии на сетях из-за непогоды, сообщил РИА Новости представитель АО "Оборонэнерго". РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T08:46

2021-02-15T08:46

2021-02-15T09:56

японское море

примгидромет

олег кожемяко

русский (остров)

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 15 фев — РИА Новости. Часть острова Русский во Владивостоке осталась без света после аварии на сетях из-за непогоды, сообщил РИА Новости представитель АО "Оборонэнерго".Как пишут местные жители в мессенджерах, без света остались поселки Шигино, КЭТ, Подножье-1, Подножье, Рында, Воевода, а также улицы Аэродромная и Амурская.По данным Примгидромета, над Японским морем усиливается циклон. Сейчас в регионе метель, гололед и сильный ветер. Город закрыт для большегрузов, отменены несколько десятков автобусных рейсов.Глава Приморья Олег Кожемяко поручил по возможности отпустить сотрудников предприятий домой пораньше, а при необходимости отменить занятия в школах. Ожидается, что снег прекратится в ночь на вторник.

https://ria.ru/20210210/tsiklon-1596851801.html

японское море

русский (остров)

владивосток

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

японское море, примгидромет, олег кожемяко, русский (остров), владивосток, происшествия