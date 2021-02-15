https://ria.ru/20210215/velikobritaniya-1597551531.html

Джонсон ответил на вопрос о введении в Британии "ковид-паспортов"

Джонсон ответил на вопрос о введении в Британии "ковид-паспортов"

Власти Британии не будут вводить в стране "паспорта вакцинированного" от коронавируса, подтвердил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T16:05

2021-02-15T16:05

2021-02-15T16:05

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

борис джонсон

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595561007_0:257:3071:1984_1920x0_80_0_0_02b9b8eb4c140d6a159a901575318d50.jpg

ЛОНДОН, 15 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Власти Британии не будут вводить в стране "паспорта вакцинированного" от коронавируса, подтвердил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон.С предложением ввести так называемый "паспорт вакцинированного" выступали туристические и транспортные компании, которые надеются с помощью этого шага повысить турпоток и восстановить пострадавший от пандемии бизнес. Ранее Джонсон дважды исключал выдачу таких паспортов, отмечая, что это создаст условия неравенства и ограничений. Исключил выдачу паспортов иммунизации и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.В воскресенье минздрав страны сообщил о выполнении поставленной в начале вакцинации цели - привить от коронавируса к середине февраля 15 миллионов человек из групп риска. Как ожидается, в течение весны прививки от COVID-19 получит все совершеннолетнее население Великобритании.Джонсон поблагодарил ученых, медиков, военных и волонтеров, которые помогли обеспечить быстрые темпы вакцинации. "Каждый участник вакцинационной кампании может гордиться достигнутым. Есть некоторые, которым еще предстоит пойти на прививку. Я искренне призываю людей сделать это - уколы безопасны, эффективны и помогут вам защититься от болезни и смерти, они помогут защитить вашу семью и соседей", - заявил британский премьер.Он подтвердил, что после 22 февраля правительство представит план по выводу страны из локдауна, однако напомнил, что уровень заражений все еще высок, и возврат Британии к нормальной жизни будет медленным и постепенным.

https://ria.ru/20210215/shtamm-1597522091.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, борис джонсон, великобритания, в мире