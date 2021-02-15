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Джонсон ответил на вопрос о введении в Британии "ковид-паспортов"
Джонсон ответил на вопрос о введении в Британии "ковид-паспортов"
Власти Британии не будут вводить в стране "паспорта вакцинированного" от коронавируса, подтвердил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T16:05
2021-02-15T16:05
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
борис джонсон
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 15 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Власти Британии не будут вводить в стране "паспорта вакцинированного" от коронавируса, подтвердил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон.С предложением ввести так называемый "паспорт вакцинированного" выступали туристические и транспортные компании, которые надеются с помощью этого шага повысить турпоток и восстановить пострадавший от пандемии бизнес. Ранее Джонсон дважды исключал выдачу таких паспортов, отмечая, что это создаст условия неравенства и ограничений. Исключил выдачу паспортов иммунизации и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.В воскресенье минздрав страны сообщил о выполнении поставленной в начале вакцинации цели - привить от коронавируса к середине февраля 15 миллионов человек из групп риска. Как ожидается, в течение весны прививки от COVID-19 получит все совершеннолетнее население Великобритании.Джонсон поблагодарил ученых, медиков, военных и волонтеров, которые помогли обеспечить быстрые темпы вакцинации. "Каждый участник вакцинационной кампании может гордиться достигнутым. Есть некоторые, которым еще предстоит пойти на прививку. Я искренне призываю людей сделать это - уколы безопасны, эффективны и помогут вам защититься от болезни и смерти, они помогут защитить вашу семью и соседей", - заявил британский премьер.Он подтвердил, что после 22 февраля правительство представит план по выводу страны из локдауна, однако напомнил, что уровень заражений все еще высок, и возврат Британии к нормальной жизни будет медленным и постепенным.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, борис джонсон, великобритания, в мире

Джонсон ответил на вопрос о введении в Британии "ковид-паспортов"

16:05 15.02.2021
 
© REUTERS / Stefan Rousseau/PoolПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон несет вакцину от коронавируса AstraZeneca в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон несет вакцину от коронавируса AstraZeneca в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© REUTERS / Stefan Rousseau/Pool
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ЛОНДОН, 15 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Власти Британии не будут вводить в стране "паспорта вакцинированного" от коронавируса, подтвердил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон.
С предложением ввести так называемый "паспорт вакцинированного" выступали туристические и транспортные компании, которые надеются с помощью этого шага повысить турпоток и восстановить пострадавший от пандемии бизнес. Ранее Джонсон дважды исключал выдачу таких паспортов, отмечая, что это создаст условия неравенства и ограничений. Исключил выдачу паспортов иммунизации и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
"Неизбежно возникнет большой интерес к таким идеям и тому, как вы можете продемонстрировать, что получили прививку от коронавируса. Точно так же вы показываете, что вам сделали прививку от желтой лихорадки или другого заболевания перед тем как поехать куда-нибудь за границу. Я думаю, это важно и это произойдет. Но я не думаю, что у нас в стране будут введены паспорта вакцинированных, позволяющие ходить в паб или что-то в этом роде", - сказал Джонсон журналистам.
В воскресенье минздрав страны сообщил о выполнении поставленной в начале вакцинации цели - привить от коронавируса к середине февраля 15 миллионов человек из групп риска. Как ожидается, в течение весны прививки от COVID-19 получит все совершеннолетнее население Великобритании.
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Джонсон поблагодарил ученых, медиков, военных и волонтеров, которые помогли обеспечить быстрые темпы вакцинации. "Каждый участник вакцинационной кампании может гордиться достигнутым. Есть некоторые, которым еще предстоит пойти на прививку. Я искренне призываю людей сделать это - уколы безопасны, эффективны и помогут вам защититься от болезни и смерти, они помогут защитить вашу семью и соседей", - заявил британский премьер.
Он подтвердил, что после 22 февраля правительство представит план по выводу страны из локдауна, однако напомнил, что уровень заражений все еще высок, и возврат Британии к нормальной жизни будет медленным и постепенным.
 
Новый штамм коронавируса в БританииКоронавирус COVID-19Борис ДжонсонВеликобританияВ мире
 
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