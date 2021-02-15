https://ria.ru/20210215/vaktsinatsiya-1597580784.html

Путин поручил доложить об организации массовой вакцинации от COVID-19

Путин поручил доложить об организации массовой вакцинации от COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 февраля доложить об организации в РФ массовой вакцинации от COVID-19 и, при необходимости, дополнительном... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T18:10

2021-02-15T18:10

2021-02-15T18:10

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владимир путин

общество

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 февраля доложить об организации в РФ массовой вакцинации от COVID-19 и, при необходимости, дополнительном финансировании, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений организовать массовую вакцинацию населения Российской Федерации в целях профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечить утверждение плана проведения вакцинации и ее организационно-методическое сопровождение заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также при необходимости дополнительное финансирование", - говорится в перечне поручений.Отмечается, что доклад должен быть представлен до 20 февраля.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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