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Путин поручил доложить об организации массовой вакцинации от COVID-19
Путин поручил доложить об организации массовой вакцинации от COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 февраля доложить об организации в РФ массовой вакцинации от COVID-19 и, при необходимости, дополнительном... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T18:10
2021-02-15T18:10
2021-02-15T18:10
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 февраля доложить об организации в РФ массовой вакцинации от COVID-19 и, при необходимости, дополнительном финансировании, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений организовать массовую вакцинацию населения Российской Федерации в целях профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечить утверждение плана проведения вакцинации и ее организационно-методическое сопровождение заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также при необходимости дополнительное финансирование", - говорится в перечне поручений.Отмечается, что доклад должен быть представлен до 20 февраля.
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РИА Новости
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