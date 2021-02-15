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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210215/vaktsinatsiya-1597580784.html
Путин поручил доложить об организации массовой вакцинации от COVID-19
Путин поручил доложить об организации массовой вакцинации от COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 февраля доложить об организации в РФ массовой вакцинации от COVID-19 и, при необходимости, дополнительном... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T18:10
2021-02-15T18:10
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 февраля доложить об организации в РФ массовой вакцинации от COVID-19 и, при необходимости, дополнительном финансировании, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений организовать массовую вакцинацию населения Российской Федерации в целях профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечить утверждение плана проведения вакцинации и ее организационно-методическое сопровождение заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также при необходимости дополнительное финансирование", - говорится в перечне поручений.Отмечается, что доклад должен быть представлен до 20 февраля.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин поручил доложить об организации массовой вакцинации от COVID-19

18:10 15.02.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВакцинация жителей Симферополя от коронавируса
Вакцинация жителей Симферополя от коронавируса - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 февраля доложить об организации в РФ массовой вакцинации от COVID-19 и, при необходимости, дополнительном финансировании, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений организовать массовую вакцинацию населения Российской Федерации в целях профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечить утверждение плана проведения вакцинации и ее организационно-методическое сопровождение заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также при необходимости дополнительное финансирование", - говорится в перечне поручений.
Отмечается, что доклад должен быть представлен до 20 февраля.
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